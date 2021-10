« Je vais voler l’avenir à Mikey Garcia »

Le boxeur espagnol Sandor Martín entend « voler l’avenir » à l’Américain Mike García, champion du monde en quatre divisions, qu’il affronte samedi matin à Fresno (USA).

Martín, 38 victoires -13 KO- et deux défaites, Il n’est pas beaucoup moins de visites à Fresno. « Je suis venu faire une marque et faire l’histoire ici aux États-Unis», a affirmé le combattant espagnol à .. Mikey Garcia, 40 victoires -30 sur la voie rapide- et une seule défaite, est champion du monde dans quatre divisions.

Le combattant barcelonais est conscient qu’il ne trouvera pas de chemin de fleurs quand la diagonale qui sépare son coin de celui de García dans le parc Chukchansi est raccourcie, mais qu’il n’y a pas non plus de plafond : «Nous allons donner un « spectacle » à l’américain« , Il assure.

‘Arrasandor’ espère donner la « surprise » et se faire connaître internationalement : « Nous venons avec tout pour voler votre avenir. » De plus, il prévient que le combat ne va pas être une fuite passagère de l’autre côté de « l’étang » mais qu’il envisage d’entreprendre sa conquête particulière de l’Amérique : « Après l’avoir battu, je veux combattre à New York, Los Angeles et Las Vegas. »

Question.- Et Sandor ? Comment vous préparez-vous et restez-vous aux États-Unis ?

Réponse.- La vérité est que très bien, nous sommes arrivés le jeudi de la semaine dernière pour pouvoir nous adapter au changement d’heure et aussi un peu pour nous acclimater à la région et établir notre routine de travail. Les sensations sont très bonnes, j’ai pu me maintenir et j’ai pu m’entraîner. J’attends avec impatience le combat pour que tout soit résolu, ce qui est finalement l’important, que ce soit résolu positivement.

Q.- Comment s’est passé ce moment où ils ont frappé à votre porte et vous ont proposé de combattre Mikey García ?

R.- Nous étions en préparation pour un combat le 11 septembre, qui était le championnat d’Europe de Kerman Lejarraga avec Dyllan Charrat, nous étions programmés sur cette carte et à mi-chemin de la préparation ils nous ont offert la possibilité de combattre avec Mikey García le jour 18 septembre, une semaine après ce que j’avais prévu.

Évidemment, c’était une décision un peu plus hâtive, mais nous avons accepté. Au final, il n’y avait pas beaucoup de marge de réaction, la belle opportunité s’est présentée et nous avons dit oui. Cette date, pour des raisons inconnues, est reportée et fixée au 16 octobre. À la mi-août, j’étais déjà en préparation et nous en avons profité pour courir après Mikey García.

Sandor Martin contre Joe Hughes

Posséder

P-. Compte tenu du fait de franchir une étape si importante dans votre carrière et à un poids qui n’est pas votre habitude : Quelle a été votre réaction, avez-vous beaucoup pesé la décision avec votre équipe ou avez-vous accepté tout de suite ?

R.- Ils m’ont fait la proposition, il a réfléchi un moment, environ 20 ou 25 secondes, et j’ai dit oui, nous y allions. Au final, quand vous entrez dans la boxe professionnelle c’est pour passer ces grandes nuits, tout le monde rêve d’un combat de ces caractéristiques et, évidemment, quand ils vous en offrent l’opportunité, vous n’êtes pas en mesure de dire non. C’était une opportunité qu’il devait saisir.

En étant au dessus de ma catégorie, Mikey Garcia n’est pas non plus un poids welter naturel. Ensuite, la différence de poids ou de taille ne sera pas comme elle pourrait l’être. Cela ne va pas être une énorme différence comme cela pourrait être avec Errol Spence Jr.

Lui (Mikey García) vient du combat au poids plume, super poids plume, léger, super léger… Je me débrouille bien dans la catégorie des 140 livres (63,5 kg) et nous avons fait un poids convenu de 145 (65,7 kg). C’est vraiment un poids qu’il ne me coûtera pas de donner, mais je vais concourir confortablement et il ne va pas non plus prendre autant d’avantages sur moi. Je pense qu’à ce stade, nous sommes assez égaux.

Q.- García, malgré ses 30 KO, n’a mis KO personne depuis qu’il était au poids welter : Est-ce aussi un facteur qui a été pris en compte ?

R.- Bien sûr, au final, quand on monte d’une catégorie, tout devient plus difficile car on perd un peu de puissance. Les gens que vous affrontez sont plus gros, ils s’assimilent davantage, ils sont plus habitués à recevoir une plus grande punition, donc la tâche de terminer un combat avant la limite est plus difficile. C’est quelque chose qui, selon nous, joue en notre faveur.J’ai boxé avec beaucoup de personnes de 140 livres qui ont ensuite concouru dans la catégorie des 147 livres; J’ai combattu avec des super welters, avec des poids moyens et je me suis senti à l’aise. Le fait qu’il frappe fort n’est pas un problème, ce n’est pas un drame. Je pense vraiment que ce combat n’a que des points en sa faveur.

Q.- Votre premier combat aux États-Unis et vous êtes, comme qui dirait, en train de vivre le rêve américain, comment vous sentez-vous et vivez-vous ces jours-ci ?

R.- La vérité est que je me sens très bien, je suis très à l’aise, ce sera un début de rêve pour lutter contre l’un des meilleurs livre pour livre du monde. Le rival est champion du monde dans quatre divisions différentes, étant la partie principale de l’événement, le combat stellaire … Je pense que c’est le début de rêve aux États-Unis et en plus de cela, nous allons viser la victoire, donc imaginer. Je suis vraiment à l’aise, j’ai eu un très bon accueil ici à Fresno, ils m’ont reçu avec beaucoup d’affection. La boxe respire différemment ici aux États-Unis, je suis très heureux de la façon dont les jours passent ici.

Q.- Il a une séquence de 9 victoires consécutives et, en plus, donnant de grands combats, pourrait-on dire que cette opportunité arrive au moment le plus opportun de sa carrière ?

R.- Oui, sans aucun doute. Je dis toujours que je sens que je peux encore m’améliorer, que je peux être un meilleur boxeur… Je ne peux pas vous dire si j’arrive à mon meilleur moment, mais je suis convaincu qu’il arrive au bon moment, l’opportunité est arrivé quand il devait arriver et ça aussi c’est une chose positive.

Q.- Comment voyez-vous votre rival et comment définiriez-vous votre style de boxe ?

R.- C’est un boxeur solide, intelligent, avec beaucoup d’expérience et qui s’est vu dans toutes sortes de situations sur le ring. Evidemment ce sera un futur ‘Hall of Fame’ car il est champion du monde dans quatre divisions, il a affronté de grands rivaux, il a donné de grands matchs de boxe, mais bon, là on est là pour surprendre. C’est normal qu’il soit la face A du combat mais on vient avec tout pour lui voler son avenir.

Sandor Martin

Autres sources

Q.- García n’a pas combattu depuis plus d’un an alors que vous étiez plus actif : Pensez-vous que l’inactivité puisse être un facteur différentiel ?

R.- Il y a beaucoup de petits détails qui en font un total très favorable pour nous au final et c’est l’un de ces points. Il ne s’est pas battu depuis longtemps… quand on est une grande star, ils se battent généralement une ou deux fois par an au maximum et ils normalisent un peu cette situation, mais il faut garder à l’esprit que la pandémie a été impliquée. Il ne s’entraîne pas dans les mêmes conditions et être absent du ring aussi longtemps est quelque chose qui va être positif pour nous aussi.

Q.- García est quadruple champion du monde et n’a qu’une seule défaite, un écrou difficile à résoudre : Comment planifiez-vous le combat ?

R.- Nous savons que ce sera un combat difficile et difficile, évidemment combattre contre Mikey García ne sera jamais un combat facile, mais nous y sommes préparés et nous avons différents plans sur lesquels travailler et nous pouvons nous adapter à toute situation qui se présente .. dans le combat. Je crois que nous pourrons résoudre le scrutin en faisant ce qui doit être fait à tout moment et en imposant notre style de boxe.

Q.- Le combat, sans aucun doute, est une vitrine au niveau international pour le faire connaître au public étranger : Qu’est-ce que Sandor Martin va montrer au monde ce samedi ?

R.- Nous allons donner un « show » à l’Américain. Je suis venu faire une marque, gagner, être connu et voler l’avenir à Mikey García et après l’avoir battu, je veux me battre à New York, Los Angeles et Las Vegas.

Je suis venu faire une marque et faire l’histoire ici aux États-Unis. C’est la seule chose à laquelle je pense. Je sais qu’ici en Amérique ils aiment le spectacle, la boxe et je pense que j’ai tous les atouts pour leur offrir ce qu’ils veulent, nous allons faire une bonne performance.

Q.- Évidemment, vous vous concentrez sur Mikey García, mais avez-vous des projets pour le futur ? Peut-être rester au poids welter si tout se passe bien ou revenir au super léger ?

R.- Non. Ce combat est une opportunité qui s’est présentée et que j’ai dû saisir oui ou oui, mais quand ça arrive je veux revenir à 140 livres, qui est ma catégorie, où je me sens à l’aise et où j’ai obtenu mon bons résultats. Au moins pour le moment je ne veux pas être au poids welter. Le futur proche sera certainement autour de 140 livres.

Q.- Quel message enverriez-vous à vos fans et fans de boxe avant ce combat important ?

R.- Remerciez pour tout le soutien que je reçois, ce qui est beaucoup. Je me sens vraiment comme un boxeur très chanceux de vivre cette expérience et d’offrir à mon pays un combat de ces caractéristiques, je veux juste qu’ils soient fiers du boxeur qu’ils ont quand ils sortent du ring. Cela suffit et avec votre soutien je vous en suis reconnaissant.

