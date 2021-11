« Je vais vous enterrer » – John Fury met en garde Eddie Hearn contre les commentaires de Tyson Fury alors qu’il répond à la controverse de la conférence de presse Jake Paul vs Tommy Fury

John Fury a riposté à Eddie Hearn après que le promoteur rival a critiqué sa conduite lors de la conférence de presse Jake Paul vs Tommy Fury la semaine dernière.

BT Sport s’est excusé pour l’événement médiatique qui a été diffusé en direct sur sa chaîne YouTube et est rapidement devenu incontrôlable.

Promotions Stephen Dunkley/Queensberry

John Fury et Jake Paul ont échangé des insultes vulgaires

C’est John Fury, père de Tyson et de Tommy, qui s’est engagé dans une furieuse bagarre virtuelle avec le YouTuber devenu boxeur, qui a participé à un appel vidéo depuis les États-Unis.

Le couple a échangé plusieurs insultes, le YouTuber affirmant que Fury Sr vivait des réalisations de ses fils, le qualifiant de « personne » et lui disant de « sucer ma bite ».

John a riposté avec des railleries disant qu’il lui « battrait la merde » s’il allait un jour en Amérique et qu’il « n’avait pas de publicité à sucer ».

Fury Sr a également fait la remarque vulgaire: « Vous savez, quand Tommy vous assomme, il va plier votre petite amie et la faire comme un chien. »

Mark Robinson/Matchroom

Hearn a été dégoûté par la conférence de presse

Interrogé sur la controverse, Hearn a déclaré à iFL TV : « Je pensais que c’était dégoûtant d’être honnête avec vous. Vous avez la jeune génération qui regarde ça.

«Même, en fait, pour une fois, je me sentais un peu pour Frank Warren parce que j’étais là sur une scène beaucoup moins grincer des dents avec KSI et Logan Paul.

« Frank était gêné. La langue est horrible. J’aime le bœuf, j’adore ça, mais pour moi c’est un mauvais look.

John a maintenant répondu et a dit: « De retour vers vous, Eddie Hearn, mentionnant à nouveau les Furys, me disant [at the press conference] est embarrassant, désagréable, irrespectueux.

« Eh bien écoute mon pote, quand tu vis dans une maison de verre et que tu lances des rochers sur les gens, tu peux t’attendre à ce que quelqu’un retombe sur ta tête à tout moment mec.

« Il existe une chose telle que le karma Eddie.

«Je sais que vous ne vous en sortez pas très bien en ce moment et BT et Frank Warren vous mettent en pièces sur toutes les routes, mais tout le monde a son compagnon de jour.

« Écoutez, je n’essaie pas d’être autre chose que ce que je suis – un gitan raggle taggle.

«Je n’essaie pas d’être un roi, je n’essaie pas d’être un gentleman, je suis juste moi.

« Si les gens peuvent s’offusquer de ce que je dis – c’est le jeu de combat, les gens sont ici en train de se briser les uns les autres, essayant d’assommer les gens et de blesser les gens.

Instagram @gypsyjohnfury

Fury Sr a riposté à Hearn

«Donc, quelques petites plaisanteries peu recommandables et les gens le retirent du texte, et je n’y peux rien.

«Je suis assez homme pour m’excuser auprès de tous les gens qui ne comprennent pas et ne me comprennent pas.

«À ces gens – aucun mal ne voulait dire et je m’excuserai auprès de tous ceux qui ont été offensés, mais c’est moi, je ne suis pas un gentleman, je n’essaie pas de l’être, je suis ce que je suis.

« Mais Eddie, vous avez juste un problème avec les Furys parce que vous n’êtes pas payé par eux, n’est-ce pas ?

» C’est pourquoi vous les crachez et sautez sur chaque bûche flottante qui, selon vous, pourrait discréditer un Fury.

Frank Micelotta/FOX

Tyson est le champion du monde des poids lourds WBC

« Mais c’est juste toi mon pote, parce que tu es lourd avec le monstre aux yeux verts.

«Et vous le faites dans une maison de verre, alors faites attention à ce que vous dites sur les autres, regardez-vous dans le miroir et réfléchissez longuement à votre propre vie, à votre propre famille, avant d’appeler les autres.

« Tu sais de quoi je parle mon pote, tu sais de quoi je parle, donc si nous ne voulons pas aller plus loin avec tous ces taureaux *** Eddie, dis de belles choses sur les Furys.

« Parce que John Fury va t’enterrer. Je vais t’enterrer. Vous souhaiterez n’avoir jamais entendu le nom de Fury.

« Donc, à la fin de la journée, mon pote, soyons gentils les uns avec les autres, travaillons les uns avec les autres, ne soyons jaloux de la bonne fortune de personne.

«Tyson est le meilleur au monde mon pote, il a dû le prouver, il a dû gagner ses millions et il a fini ce copain.

« Alors créditez-le, ne le discréditez pas et vous monterez dans les estimations de tout le monde. »