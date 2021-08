« Je venais de l’entraînement et je n’ai pas remarqué le changement. Je suis prêt”

17/08/2021

Dans un été atypique dû au foisonnement des compétitions, les horaires imposés à certains footballeurs les empêchent de se ressourcer pour la saison qui a débuté ce week-end dernier. Juan Miranda, l’un des médaillés olympiques de l’équipe espagnole et footballeur du Betis, a accordé ce mardi une interview aux médias du club et a confirmé qu’en ne se reposant pas et en n’ayant pas cessé de faire de l’exercice, il n’a pas remarqué le changement et est prêt à jouer.

“Je viens de l’entraînement, je n’ai pas remarqué beaucoup de changement. Je suis heureux et nous avons l’équipe pour faire une belle saison. Oui je suis prête. Le jour choisi par Manuel Pellegrini sera le bon. Espérons que cette année ça ira mieux avec le Betis et plus en Europe », a expliqué l’arrière latéral.

L’ancien footballeur barcelonais a avancé ses vacances d’une semaine, reprenant l’entraînement dimanche dernier, et désigne le titulaire du match de l’équipe Bétique contre Cadix après la blessure musculaire subie par lex Moreno dans les débuts de la ligue. Miranda a été motivée avant une saison au cours de laquelle le Betis jouera une compétition européenne, assurant que “vous devez jouer match par match et en ajouter trois à la fois, si possible”.