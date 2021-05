“Je vendrais Salah tout de suite.”

26/05/2021

À 19:39 CEST

Même les 31 buts marqués par Mohamed Salah cette saison ne semblent pas avoir permis à de nombreuses voix de pointer vers une sortie rapprochée de l’Egyptien. Le joueur n’a pas trop précisé quel serait son avenir quand il aurait dû parler, mais il y en a comme David James qui veulent le voir en dehors de Liverpool.

Pour l’ancien gardien anglais, Salah est plus un problème qu’une solution pour l’équipe ‘rouge’ : “A mon avis, Liverpool joue mieux sans Salah. C’est la bonne opportunité pour Liverpool d’en profiter et de la vendre. Je jouerais avec Jota, bien sûr, et Firmino aurait plus de liberté à l’avant. ”

David James souligne que Klopp devrait faire quelque chose de similaire à ce que Guardiola a fait à City en retirant Agüero de la formation.

“Liverpool pourrait créer une nouvelle dynamique sur le front de l’attaque, éliminant ce qui semble être une dépendance. Vendre à Salah? Oui maintenant. Ce n’est pas qu’il ne soit pas un bon joueur, les chiffres parlent d’eux-mêmes, mais c’est une situation similaire à celle d’Agüero à City. Guardiola a regardé l’équipe et a compris qu’il n’avait pas besoin d’Agüero. Je pense que Salah compromet la fluidité de Liverpool, quel que soit le nombre de buts qu’il marque“, cela a affecté.