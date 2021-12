* Nous avons un extrait exclusif du tout nouvel épisode de cette semaine de « Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition » de WE tv diffusé le jeudi 9 décembre.

Dans le clip ci-dessous, Dr Ish s’enregistre avec NON et Néri sur l’agrandissement de leur famille. Il semble que le rappeur veuille avoir plus d’enfants, mais sa femme ne le sent pas.

Avoir un autre bébé aidera-t-il leur relation? Regardez le moment via le clip YouTube ci-dessous.

Ailleurs dans l’épisode de cette semaine, les couples passent un test de détecteur de mensonges pour déterminer s’ils disent la vérité à leurs partenaires sur le problème central de leur relation. Le drame éclate lorsqu’ils apprennent que, pour la première fois dans l’histoire, au moins une personne a menti dans chaque couple.

Cette saison sur « Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition », le conseiller résident Dr. Ish et la juge Lynn Toler sont de retour avec leur amour sans fioritures, sans BS qu’ils distribuent pour sortir ces célébrités des nuages ​​et les mettre revenir dans la réalité. Le Dr Ish et le juge Toler forcent les couples à creuser profondément pour affronter les mensonges, les larmes et les démentis. Mais lorsque de sombres secrets seront finalement dévoilés, les couples continueront-ils à faire de la belle musique ensemble ou décideront-ils qu’il est temps de se lancer en solo ?

Selon le communiqué de presse, cette saison présente les légendes du hip-hop NORE et NERI, les deux nominés aux Grammy Awards MONIE LOVE et TUFF, le producteur MALLY MALL et TREASURE, et le favori de Love & Hip Hop Hollywood à nouveau en couple SIIR BROCK et AMBER LAURA – tous Rendez-vous au Marriage Boot Camp pour savoir si leurs relations valent la peine d’être sauvées.

« Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition » est diffusé jeudi à 21h sur WE tv.