« Je veux être au plus près de Castillejo, le plus grand »

14/11/2021 à 00h42 CET

La boxe espagnole a vécu un samedi qui restera dans l’histoire pour le victoire spectaculaire par KO pour Kiko Martínez à Sheffield contre le champion Kid Galahad pour proclamer le champion du monde poids plume IBF et cela vient des semaines après le triomphe contre Mikey García d’un Sandor Martín qui a commenté le combat pour DAZN.

De cette façon, Alicante a égalé le mythique Javier Castillejo comme le seul boxeur capable de se proclamer champion universel dans deux poids différents après l’avoir fait trois fois au cours de la dernière décennie dans le super poids coq.

Considéré comme l’un des plus grands boxeurs espagnols de tous les temps (sinon le meilleur), le ‘Lynx de Parla’ il avait enfilé ses ceintures universelles sur le super poids welter puis sur le milieu.

Rempli de joie et accompagné de son coin, Kiko Martínez a comparu devant les microphones de DAZN après avoir renversé Galahad au cinquième round avec un droit brutal au milieu de la ‘poire’ qui a fini par lui donner la victoire par KO dans les premières secondes du sixième après une nouvelle et définitive chute du Britannique.

« Ça aura été une surprise pour tout le monde sauf moi. J’ai travaillé comme moine pendant les trois dernières années et j’ai pris soin de moi 365 jours par an. Ma femme m’a beaucoup aidé, à prendre soin de mes angoisses et à ne pas avoir de problèmes », a souligné ‘La Sensacion’.

Kiko Martínez a rappelé que lors de sa défaite contre Gary Russell « il m’a coupé, mais il ne m’a pas jeté, mais ce jour-là j’étais meilleur que jamais et aujourd’hui j’étais aussi très fort. Je ne sais pas si je serai le meilleur en l’histoire de l’Espagne, mais Je veux être très proche de Castillejo, qui est le plus grand et est aussi mon idole« .

Avec une humilité aussi grande que soient ses poings, la nouvelle icône de la boxe espagnole a insisté pour que quoi que tu fasses » le plus grand restera toujours Castillejo. Je serai toujours en retard, car il a marqué un avant et un après pour la boxe espagnole. »

Concernant ses projets futurs, Kiko Martínez a rappelé qu’il a « un engagement signé » et que attendra ce que votre équipe négocie et qu' »ils choisiront mon prochain événement ».

Dans ce sens, le grand ancien champion du monde Sergio ‘Maravilla’ Martínez C’est lui qui s’occupe de ces dossiers et le natif d’Alicante était très heureux d’avoir pu l’avoir sur le corner hier. Quelle grande équipe sont les ‘plus espagnols’ d’Alicante et d’Argentine en boxe !