Je veux être avec ma petite amie – mais je suis piégé dans un mariage arrangé

En 2001, mes parents m’ont trouvé quelqu’un à épouser.

Je n’avais jamais eu de vraie relation auparavant – j’avais 24 ans et j’étais immature – donc je n’ai pas vraiment réalisé ce que cela signifiait de vivre avec ça.

Cela peut sembler stupide, mais ce n’est que 20 ans plus tard que je peux comprendre à quel point j’étais naïf de ne pas réaliser la gravité de mes actes.

J’ai grandi en regardant les autres membres de la famille se marier et j’ai toujours su que c’était le chemin que j’étais censé (ou pensais que j’étais censé) emprunter.

Donc, au début de la vingtaine, mes parents m’ont jumelé avec environ 12 filles différentes. A chaque fois, ils échangeaient des photos avec l’autre famille, un peu d’informations sur la fille et puis tout le monde allait à sa rencontre.

Nous aurions tous une brève conversation ensemble et l’une ou l’autre des parties pourrait refuser le syndicat. Parfois, je parlais même à la fille et lui demandais si elle voulait vraiment se marier ou si elle le faisait juste pour le bien de ses parents – alors nous étions tous les deux d’accord pour simplement dire que nous ne nous aimions pas vraiment.

La première fois que j’ai rencontré ma femme, je suis allé dans sa maison familiale avec mes parents, où nous avons tous bu du thé et mangé des collations. J’ai passé environ 20 minutes seul avec elle – les entretiens d’embauche durent plus longtemps que cela.

Ces 20 minutes étaient bizarres, j’étais sur mon meilleur comportement et je ne pouvais pas vraiment être moi-même – j’essayais juste d’obtenir autant d’informations que possible ; c’est comme le speed dating.

Nous avons tous les deux dit que nous voulions nous marier et je m’entendais plus avec elle que les femmes précédentes, alors nous avons fini par dire à nos parents qu’ils pouvaient organiser le match.

La deuxième fois que je l’ai rencontrée, c’était à notre fête de fiançailles et je me rends compte maintenant que je n’ai pas saisi la gravité de ce qui se passait. Même alors, nous n’avons pas eu l’occasion de parler longtemps.

Pendant les neuf mois suivants – avant notre troisième rencontre le jour de notre mariage – nous n’avons eu aucun contact par SMS ou par téléphone car elle était issue d’une famille très stricte.

J’ai pris le jour de mon mariage dans ma foulée, mais je peux voir maintenant que je n’avais vraiment aucune idée de ce dans quoi je m’embarquais. Tous mes amis et ma famille appréciaient la grande fête mais je n’ai rien ressenti et j’ai tout accepté.

Avant de le savoir, j’étais marié.

La première année, j’ai pensé que j’aimais ma femme parce qu’elle est une personne attirante, gentille et gentille – il n’y avait rien à ne pas aimer. Mais vous ne pouvez pas fabriquer de la chimie et je n’étais pas « amoureux » d’elle.

Elle était agréable et nous nous entendions mais n’avions rien en commun et venions d’univers totalement différents. Il n’y avait pas d’étincelle, rien qui me faisait sourire. Je n’ai jamais eu de papillons et je ne voulais pas passer du temps ensemble à faire le genre de choses qu’un couple marié devrait vouloir faire – comme les week-ends, les repas à l’extérieur, la socialisation ou se tenir la main.

Nous avons fait l’erreur de penser qu’avoir des enfants réglerait tout

Si j’avais eu une relation sérieuse avant le mariage, j’aurais peut-être pu comprendre ce que signifiait prendre soin de quelqu’un ; être amoureux, être responsable des sentiments d’une autre personne.

Au début, nous étions tous les deux en train de trouver nos marques ensemble. C’était tout nouveau pour nous deux et je voulais vraiment essayer. Je voulais sortir en couple avec mes amis qui étaient en couple ; Je voulais ce qu’ils avaient.

En ce qui concerne l’âge, nous n’avions que deux ans d’écart, mais très rapidement, il est devenu clair que nos goûts et nos aversions étaient très différents. C’est une fille sikh très traditionnelle, alors que je respecte ma religion mais je ne dirais pas que je la pratique.

Elle ne voulait pas aller dans les bars ou les clubs et j’adorais socialiser. Elle était heureuse d’être une femme au foyer, mais j’étais aventureuse, extravertie et je me rends compte maintenant que mon mariage m’a enlevé cela.

Mais nous voulions tous les deux que cela fonctionne, alors nous avons eu notre premier enfant environ 18 mois après le début de notre mariage, puis notre deuxième environ deux ans plus tard.

Avec le recul, nous avons fait l’erreur de penser qu’avoir des enfants réglerait tout. Mais même si nous adorons tous les deux nos enfants et sommes tous les deux de bons parents, cela n’a fait qu’effacer les failles de notre relation. Nous ne sommes toujours pas un bon match.

La plupart des gens ont tendance à supposer que le mariage arrangé est bon pour l’homme : dans le pire des cas, il divorce et prend une autre femme. Il n’est pas « terni » de la même manière qu’une femme le serait et pourrait toujours être considéré comme un « matériel de mariage ».

Bien sûr, les femmes sont désavantagées de plusieurs manières lorsqu’un mariage tourne mal, mais je souffre aussi. Je suis un être humain décent : j’ai des sentiments, j’ai soif d’amour et je veux partager ma vie avec la bonne personne.

Étant dans un mariage dans lequel je ne veux pas être, je suis coincé dans un monde où cela ne peut pas arriver. Je me sens lâche. J’ai peur de blesser mes parents, j’ai peur que mes enfants sortent d’une « maison brisée ». L’idée de bouleverser mes enfants est trop. Et donc, je reste et vis dans le mensonge.

Cependant, le divorce ne semble pas être une option.

Tout cela est aggravé par le fait que je sais maintenant à quoi ressemble le véritable amour. Je le sais parce que je l’ai avec ma petite amie.

Nous nous sommes rencontrés quatre ans après le mariage de ma femme et moi, soit six mois après la naissance de notre deuxième enfant. J’ai travaillé dans une concession automobile et elle a commencé à venir tous les mois, en tant que représentante des ventes.

Je me souviens de la première fois que je l’ai vue : elle était tout simplement époustouflante et j’ai fondu sur le coup – c’est comme si la flèche de Cupidon avait été tirée, quatre ans trop tard.

Vous ne pouvez pas aider qui vous tombez amoureux. Après l’avoir vue entrer dans mon travail pendant quelques mois, j’ai décidé de lui demander son numéro. Nous avons appris à nous connaître pendant neuf mois, jusqu’à ce qu’elle dise enfin oui à un rendez-vous. À ce moment-là, mon esprit et mon âme savaient que j’étais amoureux.

C’est aggravé par le fait que je sais maintenant à quoi ressemble le véritable amour. Je le sais parce que je l’ai avec ma copine

Plus j’en apprenais sur elle en tant que personne, plus je l’aimais. Ce n’est pas tant ses qualités – elle est adorable, douce et gentille, mais ma femme l’était aussi. Cette fille vient de m’avoir et je l’ai eue.

Elle ne connaissait pas ma situation mais lors de notre rendez-vous, je lui ai dit que j’étais marié, avec deux enfants. Elle a dit qu’elle était heureuse d’être avec moi sur la base que j’aurais besoin de quitter mon mariage sans amour.

Cela fait 16 ans maintenant et je n’ai toujours pas eu le courage de le faire ; ma petite amie est patiente mais en a marre que je ne m’engage pas complètement envers elle.

Je veux divorcer mais je sens que je n’ai pas le droit d’avoir pris les meilleures années de la vie de ma femme et de lui dire ensuite que c’est pour rien. Avec deux enfants, quelles sont ses chances de trouver l’amour ? De quel droit ai-je de lui refuser l’avenir dans lequel elle a investi ?

Je crois qu’elle est malheureuse, car elle peut dire que nous ne sommes pas dans une relation amoureuse. Elle aussi souhaite probablement ne jamais se marier.

Cependant, en raison de notre culture, si nous divorçons, je crains qu’elle ne parcoure la terre seule sans se sentir aimée ou trouver quelqu’un d’autre pour l’aimer.

D’année en année, ma femme et moi nous disputons plus souvent à propos de situations stupides, tout cela parce que nous n’avons jamais eu de vraie relation.

Nous ne nous ouvrons pas les uns aux autres, nous ne sourions pas et ne rions pas ensemble – c’est comme vivre comme des colocataires qui se tolèrent simplement.

Je n’en ai parlé qu’à un ami, mais il ne comprend pas ou ne sait pas comment m’aider. Je me sens seul.

Les parents ne peuvent sûrement pas penser qu’il est acceptable de s’attendre à ce que leurs enfants épousent une personne qu’ils ne connaissent pas, encore moins quelqu’un qu’ils n’aiment pas ? J’ai l’impression que j’ai subi un lavage de cerveau dans un mariage arrangé, plus que forcé.

Je comprends que les gens veulent garder leur culture vivante – idéalement, j’aimerais que mes enfants se marient dans leur propre religion. Mais s’ils trouvaient des partenaires et trouvaient l’amour, je me ficherais de la race, de la couleur, de la croyance ou du sexe de la personne – tant qu’elle est heureuse.

Plus : Famille



Je sais par expérience que cela n’a pas d’importance : ma petite amie est catholique blanche.

Je n’aimerais rien de plus que de me réveiller avec ma petite amie tous les jours pour le reste de ma vie. Pourtant, je crains que si je quittais mon mariage pour être avec elle, la culpabilité de quitter ma femme ruinerait la seule bonne relation que j’aie jamais eue.

Cependant, je redoute de penser à ce qui se passe lorsque mes enfants partent et qu’il n’y a que moi et ma femme dans une maison vide, sans amour en vue. Cette pensée me brise le cœur déjà délicat.

De toute façon, je perds.

À tous ceux qui envisagent de se marier, tout ce que je peux dire, c’est que vous devez comprendre ce que vous faites réellement avant de le faire. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avant de vous retrouver dans ma situation, sans le pouvoir de la changer.

Peu importe qui vous pouvez contrarier, faites vos propres choix, sinon vous ne ferez que vous énerver pour le reste de votre vie. C’est une douleur que je ne souhaite à personne.

Comme dit à Minreet Kaur

La vérité est…

La série hebdomadaire The Truth Is… de Metro.co.uk cherche à explorer tout et n’importe quoi en ce qui concerne les vérités tacites de la vie et les secrets de longue date. Les contributeurs remettront en question les idées fausses populaires sur un sujet qui leur tient à cœur, avoueront un secret profondément personnel ou révéleront leur sagesse par expérience – bonne et mauvaise – en matière de relations amoureuses ou familiales.

Si vous souhaitez partager votre vérité avec nos lecteurs, envoyez un e-mail à angela.pearson@metro.co.uk.



PLUS : Ben Affleck dit qu’il » boirait probablement encore » s’il restait » piégé » dans son mariage avec Jennifer Garner



PLUS : J’ai eu un mariage arrangé et j’ai appris à aimer mon mari



PLUS : La femme qui possède la plus grande collection de souvenirs de Harry Potter a également eu un mariage sur le thème du monde sorcier

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();