“Je veux être dans l’histoire de l’Espanyol”

26/05/2021 à 21h00 CEST

Roger Payró

Malgré quelques sceptiques à son arrivée, Les premiers mois de Dimata en tant que joueur de l’Espanyol ils sont plus que satisfaisants. L’attaquant belge était peu connu mais depuis qu’il a enfilé le maillot bleu et blanc, il a répondu avec de bonnes performances et de bons buts, certains importants du point de vue sportif comme celui qu’il a fait à Majorque et d’autres pour l’historique, comme le but de 4000 en championnat en ajoutant ceux-ci. du premier et du second.

“Je veux être dans l’histoire de ce club, pas seulement pour avoir atteint l’objectif de 4 000. Cela me fera du bien, je veux y parvenir ”, a assuré Dimata dans un communiqué publié par le club après l’entraînement aujourd’hui.

«J’essaie de m’intégrer rapidement et de parler également espagnol. Je peux en parler avec certaines personnes mais pas lors d’entretiens. Mes sentiments sont bons. L’Espanyol est une super équipe et les fans sont super aussi. Je les aime et j’aime cette équipe. Je me sens bien et j’espère tout laisser à moi sur le terrain pour les aider, a ajouté le Belge.

Dimata est l’un des rares disponibles pour le match contre Alcorcón à Saint-Domingue, le dernier de la saison et dans lequel l’Espanyol cherchera à s’élever en tant que champion: “On peut dire que ce dernier match est une finale. Le premier objectif a été atteint, mais dans le second, nous voulons gagner le trophée et rendre les fans heureux.

La plupart des pertes de Vicente Moreno seront dues au fait que les équipes nationales ont commencé à recruter des footballeurs. Rien qui inquiète Dimata, qui a assuré que «notre force est de travailler en équipe. Nous serons forts également bien qu’il y ait des joueurs qui sont allés avec l’équipe nationale, mais je les encourage car ils doivent faire de leur mieux pour leur pays. “” Il faut travailler jusqu’à la fin. Nous devons le faire pour nous-mêmes, pour les fans, pour le club et pour tout le monde, a ajouté Nany.