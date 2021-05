“Je veux être le joueur que je suis venu ici”

21/05/2021 à 20:37 CEST

Adrià Corominas

Abandonner n’est pas une option pour Matías Vargas. L’Argentin, bien qu’ostracisé tout au long de la campagne, est convaincu qu’il finira par triompher en tant que perruche. Et c’est pourquoi le «Monito», qui était la deuxième addition la plus chère de l’histoire de l’Espanyol, veut profiter de cette dernière ligne droite du championnat pour se défendre et rendre avec de bonnes performances les illusions et les attentes qui se sont déposées en lui à son arrivée.

Bien qu’il n’ait pas joui d’un rôle excessif durant cette saison, il a insisté ce vendredi sur sa volonté de continuer à Barcelone et d’être «le joueur que je suis venu ici». Je suis fier de mon travail et je n’ai jamais cessé d’essayer, car je veux réussir dans le Espanol& rdquor ;, a déclaré lors d’une conférence de presse. Quelques mots qui confirment ce qu’il a commencé à montrer contre Ponferradina, où il était l’un des joueurs les plus marquants du match.

Sans douleur ni gloire

La proéminence de Matías Vargas dans la boîte bleue et blanche, il a été rare, avec un total de 19 matchs joués et seulement 7 en tant que partant. «Je n’ai pas eu la continuité que j’aurais voulu. Ni la performance ni les minutes sur le terrain. Mais c’est l’une des saisons où j’ai le plus appris, a-t-il reconnu. Cependant, l’Argentin était convaincu que la saison prochaine il verra sa meilleure version: «Je préfère voir le verre à moitié plein».

Reconnaissant au capitaine et aux fans

Lorsque les choses tournent mal, il est toujours agréable d’avoir quelqu’un pour vous soutenir. Et dans ce cas, le “ petit singe ” voulait rendre publique l’aide qu’il avait à tout moment de son capitaine David Lopez, de votre technicien Vicente Moreno, et aussi de tous les fans de Perica: «J’ai toujours remarqué la chaleur des fans. Ils m’ont toujours beaucoup respecté et m’ont encouragé. Et cette chaleur m’a beaucoup motivé. J’ai regardé les médias sociaux et c’était tous des messages de soutien. La chaleur et la bonne humeur des fans m’ont motivé à continuer à travailler, a-t-il avoué, avant de regretter de ne pas pouvoir fêter la promotion comme il l’aurait souhaité: «C’est dommage de ne pas pouvoir profiter de ce moment avec eux sur le terrain, tous ensemble & rdquor ;.

Illusion avec les jeux

Vargas a également parlé de la Jeux olympiques de Tokyo de cet été et a montré l’énorme illusion qui lui ferait pouvoir participer à eux en défendant le maillot albiceleste: «J’espère que je pourrai y aller. Pour moi, c’est un rêve de pouvoir aller aux Jeux ou à tout autre tournoi international avec l’équipe argentine.

Le champion se présente à dimanche

Le champion de LaLiga Smartbank sera connu un jour plus tôt que prévu. le Espanyol-Ténérife et le Majorque-Real Saragosse Ils se démarqueront du reste de la journée de la deuxième division pour donner toute l’importance qu’il mérite à la lutte pour décider qui remportera la catégorie argent du football espagnol.

Les deux affrontements, initialement prévus dans le calendrier unifié de l’avant-dernier jour pendant quelques semaines (lundi à 21 h 00), sont enfin avancés vers cela. Dimanche à 18h15. Le changement a été possible grâce à la permanence mathématique que le Real Saragosse – le rival de Majorque – a obtenu jeudi dernier. Si cela ne s’était pas produit, les mains continueraient à être plongées dans la lutte pour ne pas descendre et, par conséquent, pleinement impliquées dans le programme unifié de lundi.