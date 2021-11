« Je veux faire un peu peur au rival »

22/11/2021 à 13:43 CET

Image de balise Carlos AlcarazUne nouveauté dans l’équipe espagnole de Coupe Davis qui disputera la phase finale à Madrid à partir de vendredi prochain, il a souligné que lorsqu’il prendrait la piste, il voulait que « le rival pense que ça va être difficile, qu’il va devoir courir et transpirer beaucoup » pour le battre.

« Lui faire un peu peur », a-t-il ajouté dans des déclarations à la Fédération espagnole.

Avec seulement 18 ans et six mois, le Murcien pourrait devenir le deuxième plus jeune joueur de tennis espagnol de l’histoire à disputer la Coupe Davis cette semaine, après Raphael Nadal, qui a fait ses débuts à 17 ans.

Pour cette raison, il considère qu’il peut apporter « de la fraîcheur et un peu d’innocence à l’équipe ».

Alcaraz Il a souligné qu’à l’entraînement, il n’a toujours pas eu le temps de s’énerver ou de recevoir des conseils.

« La vérité est que je m’entraîne assez bien et je me sens très à l’aise avec toute l’équipe. Surtout, nous passons un bon moment, en essayant de nous détendre et de profiter au maximum », a-t-il déclaré à propos de sa préparation avec Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López et Marcel granollers.

Alcaraz Il arrive au rendez-vous après avoir remporté la finale Next Gen ATP à Milan. Toujours en 2021, il remporte son premier titre ATP à Umag et atteint les demi-finales à Marbella, Winston-Salem et Vienne.

À l’US Open, il était le plus jeune joueur de l’Open Era à participer aux quarts de finale.

« Les choses sont allées un peu vite, mais pour tout le travail et toutes les expériences que j’ai vécues », a déclaré le joueur, qui espère faire ses débuts à Davis « en gagnant et avec un état plein ».

Alcaraz Il a déjà une Coupe Davis Junior à son palmarès en 2018. « Ça permet de savoir jouer en équipe, mais c’est un autre monde », a-t-il déclaré à propos de la compétition qui l’attend à partir de vendredi.