« Je veux gagner et j’ai besoin de pression »

20/10/2021

Le à 20:28 CEST

A 24 ans, le fils du légendaire Jackson Richardson a déjà remporté la Ligue des Champions avec Montpellier en 2018 et médaille d’or olympique à Tokyo avec la France avec Dika Mem, N’Guessan et Fàbregas. Ce jeudi devrait être important face au PSG à 20h45 aux Palau.

Le côté droit Melvyn Richardson est la star de la signature d’un FC Barcelone qui fait face à un duel ardu ce jeudi et auquel Ali Zein, Leo Maciel et Ángel Fernández sont également arrivés. L’arrière droit vient d’avoir remporté les Jeux avec la France et il y a des années, il « est devenu indépendant » de son père mythique Jackson, qui a marqué l’histoire avec Portland et avec l’équipe « bleu » dans les années 90.

Quelques heures avant cet important duel qui sera retransmis en direct par Esport3, Richardson s’est entretenu avec SPORT à la Ciutat Esportiva d’expliquer ses sentiments après ses trois premiers mois au Barça et a également évoqué son père, le mythique Jackson, anciennement de Portland San Antonio.

Il parlait de sa signature depuis longtemps et il est enfin là…

C’est un rêve de jouer pour un club historique qui a tant gagné et avec tant de joueurs qui ont grandi et sont devenus grands ici. Je suis très heureux et je veux vraiment apprendre, profiter et gagner de nombreux titres.

Ici ses compatriotes Karabatic et Sorhaindo. Est-ce un club spécial pour les Français ?

Oui, beaucoup de Français ont joué ici et ils ne disent que du bien de ce club. En plus, quand j’étais petit, le Barça était presque tout le monde dans les grands matchs.

Ne mens pas, c’était avec Portland…

Ha ha. Oui, mais je parlais du moment où mon père était déjà à la retraite. A mes débuts, le Barça faisait partie de l’élite. Aussi, j’ai ma famille en France et je suis proche. Et la qualité de vie est énorme. Je ne vois pas de meilleur club. C’est pourquoi lorsque Barcelone m’a appelé, je n’ai eu aucun doute.

Jackson Richardson est entré dans l’histoire à Portland

| .

C’est un ami de Dika Mem et Fàbregas. Que t’ont-ils dit sur le Barça ?

Que de bonnes choses. Que vous travaillez très bien et que vous jouez un handball différent. C’est très agréable à voir et aussi à jouer. Et ils m’ont dit ce que je savais déjà, que c’est le meilleur club possible.

En deux mois, il signe au Barça et remporte l’or à Tokyo…

Ce fut une grande année, avec beaucoup de changements, beaucoup d’émotions et je suis très heureux que tout se soit aussi bien passé.

Comment voyez-vous l’équipe ?

Bien. Le staff est nouveau et des joueurs avec beaucoup d’expérience sont partis, mais nous nous en sortons bien. Nous devons continuer à travailler pour gagner plus d’automatismes entre nous et avec le personnel. Je sais que nous allons faire de grandes choses.

Une grande partie de l’équipe est lourdement chargée par les Jeux…C’est que les années olympiques t’obligent presque à enchaîner deux saisons et c’est très dur. Plusieurs collègues sont chargés, fatigués et légèrement blessés. De plus, nous sommes moins joueurs, nous avons quelques blessés et nous savons déjà que nous n’allons pas gagner tous les matchs comme ils l’ont fait la saison dernière. C’était quelque chose d’exceptionnel. Les jeunes doivent aussi nous aider et nous devons faire attention à ne pas nous blesser.

Richardson, cette saison contre Veszprém

| .

Ortega le met parfois au centre pour la blessure de Luka Cindric. Êtes-vous à l’aise dans cette position ?

Oui, il y avait déjà joué à Montpellier et en équipe nationale. Je parle beaucoup sur le court et si tu dois m’aider du centre, vas-y. Allons-y petit à petit. Jouer en tant que défenseur central est très différent de le faire en tant qu’ailier, mais si on communique et qu’on s’attaque aux automatismes, les choses se passeront bien.

Votre carrière a-t-elle été plus facile ou plus difficile pour être le fils de Jackson Richardson?

Eh bien, ni l’un ni l’autre. En fin de compte, la clé est dans le jeu. Nous savons déjà qu’ils me compareront toujours à lui, mais je ne suis pas le seul « fils de ». Il me dit toujours qu’il a fait son chemin et que je dois faire le mien et m’amuser. Et c’est un avantage pour moi, car cela peut me donner de bons conseils.

Vous êtes un signataire de Xavi Pascual et Barrufet, mais ils ne sont plus. Que lui demande Ortega ?

Nous avons beaucoup parlé avant la pré-saison et nous avons une très bonne relation. Il veut gagner, il est très ambitieux et c’est très important pour l’équipe.

Melvyn Richardson, à la Ciutat Esportiva del Barça

| VALENTÍ ENRICHIR

Est-ce spécial pour un français face au PSG?

C’est une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs. Ce sera un match difficile et très physique pour nous, mais nous le préparons bien. Quant à moi, gardez à l’esprit qu’à Montpellier, il était l’un de nos grands rivaux.

Vous souvenez-vous de votre seul duel contre une équipe de France en Ligue des champions ?

Nantes en finale 2018 ?

Exactement. De bons souvenirs, non ?

Un souvenir extraordinaire, car nous avons remporté la Ligue des champions, qui est le titre de club le plus important.

Richardson a remporté la Ligue des champions en 2018 avec Montpellier

| .

Tu as déjà l’or olympique et ton père seulement le bronze…

Eh bien, j’espère que nous en gagnerons un autre à Paris. On en a un peu parlé avec mon père, mais je vais le garder pour ma retraite, car il peut me dire qu’il a gagné deux Coupes du monde et je n’en ai aucune. je compte & mldr; J’ai encore un long chemin à parcourir.

Les fans attendent beaucoup de vous. Faut-il y aller doucement ?

C’est normal, car ils sont habitués à ce que Barcelone gagne tout. Je veux gagner et j’ai besoin de cette pression. C’est bon pour moi. Je suis un compétiteur naturel, je veux faire de grandes choses dans ce club et cette attention me motive.

Ce qui échoue, c’est l’assistance aux Palaos. Encouragez-les, le PSG arrive !

Bien sûr. J’ai vu beaucoup de grandes pièces avec des pavillons pleins. On joue pour offrir un spectacle, mais pour nous c’est aussi un spectacle quand il y a beaucoup d’ambiance et quand les tribunes sont bruyantes. C’est une des raisons pour lesquelles je joue au handball, mais pour cela ils doivent venir nous voir. Le handball est un très beau sport à regarder, très intense. Je ne sais pas s’ils vont m’écouter… Je leur demande de venir, ils vont voir un bon spectacle et on va les accrocher.