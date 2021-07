“Je veux grandir à Villarreal et obtenir de plus en plus de titres”

15/07/2021 à 15h51 CEST

Le nouvel attaquant de Villarreal, Journée Boulaye, Il a exprimé dans sa présentation que ce qu’il recherche dans le club, c’est «avoir de la continuité, pouvoir maintenir et améliorer mon niveau de jeu saison après saison et grandir, obtenir de plus en plus de titres et développer ma carrière avec les triomphes de Villarreal& rdquor ;.

Le joueur franco-sénégalais, qui arrive du Stade de Reims et a signé pour cinq saisons, a été officiellement présenté ce jeudi lors d’une cérémonie en présence du PDG de Villarreal, Fernando Roig Nogueroles, qui a souligné qu’il est un joueur différent qui peut contribuent beaucoup à la zone offensive et celui qu’ils ont suivi toutes ces années.

« Je suis très heureux d’être ici, je suis sûr que je vais progresser dans ma carrière sportive. Les premières sensations sont très bonnes, le groupe m’a très bien accueilli, aussi bien l’équipe technique que les joueurs. Il y en a plusieurs qui parlent français et cela vous fait vous sentir mieux accueilli, J’ai pu parler avec Unai Emery et les sentiments sont très bons& rdquor;, a exprimé le footballeur.

Dia a ajouté qu’il a connu le groupe ces jours-ci et qu’au cours de la pré-saison il essaiera d’apprendre les automatismes pour se comprendre au mieux avec ses coéquipiers et obtenir la meilleure performance au service du club. “J’espère que c’est le début d’une belle relation, le premier jeu auquel je vais jouer est de gagner un titre et c’est important& rdquor;, a indiqué l’attaquant, qui, interrogé sur ses capacités, a commenté qu’il a des qualités différentes du reste de ses coéquipiers et qu’il peut donner plus de profondeur à l’équipe et ouvrir le terrain dans la course.

“Je me considère comme un pur neuf, mais j’ai déjà joué plus vers le groupe, également comme intérieur dans des schémas 4-4-2 avec deux attaquants et le soutien des ailiers & rdquor;, a ajouté l’attaquant. Dia vient de marquer 14 buts en championnat, mais l’attaquant franco-sénégalais a exprimé que vous ne voulez pas être obsédé par les chiffres et que votre objectif principal est d’aider l’équipe, donc il ne fixe pas de limites et essaiera de marquer le plus de buts possible

“Mes buts personnels passent par le collectif, gagner des matchs, marquer des points et marquer tous les buts possibles, Je suis au service de l’équipe et je jouerai pour l’équipe& rdquor; ajouté Dia.

En jouant en Ligue des champions, la nouvelle recrue de Villarreal a déclaré qu’il se préparerait dur pour être prêt. “Le fait que Villarreal ait joué la Ligue des champions m’a aidé à décider, J’espère être prêt. Villarreal n’est pas une équipe pour être l’une des autres, nous allons nous battre comme celle qui le plus, a-t-il déclaré.

Enfin, Dia a déclaré que cette année pandémique a été longue sans public pour les joueurs et les fans, donc « nous travaillerons pour gagner et les gens nous aimeront. Pour nous, il est très important de sentir les fans, qui nous transmettent de la force et quand on joue à domicile on aime avoir un terrain plein & rdquor;, a-t-il conclu.