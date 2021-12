« Je veux jouer avec l’Héliodoro pour éclater, qu’ils me sifflent et qu’on gagne »

29/12/2021 à 15h25 CET

Le joueur de l’Unión Deportiva Las Palmas Jesé Rodriguez Il préfère jouer le derby dimanche prochain à Tenerife avec un public dans les tribunes : « Avec Heliodoro à éclater, qu’on me siffle, qu’on marque des buts et qu’on gagne », a-t-il déclaré à propos du match contre un adversaire « parfait » qui affronte « très motivé ». « .

Le footballeur de Gran Canaria a déclaré ce mercredi lors d’une conférence de presse télématique que bien que dans le classement ils soient à sept points de l’éternel rival, ce n’est pas une finale, mais c’est un match « très important » s’ils veulent se raccrocher. au sommet de LaLiga SmartBank.

« Nous sommes obligés de gagner, et au moins de bien rivaliser. C’est un match très important pour nous, j’aimerais gagner là-bas pour me sentir à nouveau important et me battre pour être au sommet », a souligné le meilleur buteur de l’équipe jaune, avec six points.

Jesse il considère Tenerife comme une équipe « bien organisée », dont la meilleure vertu est qu’ils « défendent assez bien », mais à son avis Las Palmas est la deuxième équipe « qui joue le mieux au football, parce que tout le monde joue à autre chose ».

L’ancien attaquant du Real Madrid et du Paris Saint-Germain espère terminer à Heliodoro avec sa séquence de sept matchs consécutifs sans marquer, et bien qu’il approuve le premier tour qu’il a terminé, il a déclaré qu’il visait à améliorer ses chiffres au deuxième. la moitié du championnat, quand « ce qui est décisif et important » arrive.