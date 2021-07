“Je veux la revanche parce que je sais que j’ai gagné le combat”

in

Brian Castaño avec la ceinture WBO qu’il a conservée après son combat avec Jermell Charlo. Capture de photos TV

Brian Castaño avait l’air satisfait après la décision controversée qui l’a empêché de devenir le premier Argentin à remporter les quatre principales ceintures des super poids welters. Bien qu’il ait dû “se résigner” à conserver le titre WBO et ne puisse pas ajouter ceux de la WBA, de la FIB et de la WBC, qui appartenaient à Jermell Charlo, il s’est montré satisfait après le combat et était loin de chercher l’ivraie.

Sans faire de déclarations explosives ni parler de “vol”, il a demandé une nouvelle opportunité – cela a été dit – sans trop de fanfare et en acceptant le résultat. Avez-vous pensé que les juges seraient encore plus locaux ?

