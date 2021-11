« Je veux » – Le candidat successeur de Prime Solskjaer réduit de moitié les options de Man Utd

La liste restreinte des successeurs potentiels d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United a diminué en nombre après que l’une de leurs options s’est engagée envers son club actuel.

Solskjaer a subi plus de pression que jamais sur le hotseat de Man Utd ces dernières semaines. Entre les pauses internationales d’octobre et de novembre, leurs résultats comprenaient une défaite 4-2 contre Leicester, une défaite 5-0 contre Liverpool et une défaite 2-0 dans le derby contre Manchester City.

Une victoire sur Tottenham au milieu de tout ce qui a maintenu Solskjaer à flot pour le moment. Mais les semaines à venir seront cruciales pour le manager car il cherche à éviter de nouvelles pressions.

La hiérarchie de Man Utd a continué de promettre son engagement envers lui. Cependant, certains doutes s’installent depuis le résultat de Liverpool en particulier.

Un rapport la semaine dernière a révélé Solskjaer a jusqu’à présent évité le limogeage car les propriétaires n’ont aucune idée claire de qui devrait le remplacer.

Mais une mise à jour a suivi, listant Erik Ten Hag de l’Ajax et Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain comme options.

Les deux sont actuellement en travaux, ce ne serait donc pas facile à acquérir. Cependant, ils font appel pour des raisons différentes. Ten Hag a inspiré une époque réussie à Amsterdam, tandis que Pochettino reste très apprécié après son précédent passage en Premier League.

Par conséquent, United pourrait envisager l’un ou l’autre d’entre eux. Mais ils risquent d’être déçus s’ils tentent de braconner Ten Hag.

L’homme de 51 ans s’est maintenant distancié des autres rôles lorsqu’on lui a demandé quelle pourrait être sa prochaine étape après l’Ajax.

« Je vis dans le présent, donc j’ai du mal à répondre à cela », a-t-il déclaré à ESPN.

« Je veux toujours améliorer mon équipe, et tant que je ressens cette motivation, je veux continuer, si l’Ajax le veut aussi. »

Il a ajouté : « Je suis heureux à l’Ajax. Je peux y travailler dans le bon sens.

« Les conditions et le climat sont bons. Une bonne gestion et un personnel très agréable, et sans oublier que j’ai un très bon groupe de joueurs, qui est également flexible.

Ses commentaires remontent rapports précédents sur son engagement envers son club actuel.

Ten Hag est à la tête de l’Ajax depuis 2017. Pendant ce temps, il les a menés à deux titres Eredivisie. Atteindre la demi-finale de la Ligue des champions en 2019 a également été un exploit mémorable.

Par conséquent, il est bien vu en Angleterre, où de nombreux clubs se sont liés avec lui. Mais il semble qu’il soit content de rester aux Pays-Bas pour le moment.

Son contrat avec l’Ajax court jusqu’en 2023. Solskjaer, quant à lui, est lié à Man Utd jusqu’en 2024 – et son travail pourrait être sûr dans un avenir prévisible, à moins qu’un autre candidat évident pour le remplacer n’apparaisse.

Zidane prend la décision de Man Utd

Un autre manager à être lié au poste vacant potentiel à Man Utd est Zinedine Zidane. Il a eu deux sorts en charge du Real Madrid mais est actuellement sans travail.

Trois fois vainqueur de la Ligue des champions en tant qu’entraîneur, il serait intéressant de voir comment Zidane peut faire en dehors de Madrid.

Il a été mentionné dans le cadre de Man Utd, mais il existe des doutes sur sa volonté d’assumer le rôle.

Et une mise à jour de Fabrizio Romano a confirmé que Zidane ne serait pas susceptible de reprendre Man Utd à l’heure actuelle.

Le journaliste de confiance a révélé que United n’avait entamé aucune discussion avec le Français. De plus, il ne serait pas disposé à occuper le poste à mi-saison.

Si la question a été posée cet été, ce sera peut-être une autre histoire. Mais Zidane voudrait une pré-saison complète pour se préparer avec n’importe quel groupe dont il hérite.

Zidane pense également au poste en France s’il se libère.

Pour Man Utd, cependant, ce sera un jeu d’attente même s’ils décident de changer d’avis sur le statut à long terme de Solskjaer.

