“Je veux Mbappé au PSG”

13/07/2021 à 16h12 CEST

Ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos a offert une conférence de presse par zoom pour les médias espagnols et a montré entre autres qu’il veut la continuité de Mbappé au Paris Saint Germain : “ “Je n’ose jamais dire ce que quelqu’un doit faire, d’après mon expérience je pourrais lui donner des conseils en privé. J’aimerais qu’il continue au PSG car j’aime jouer avec les meilleurs. Quand on prend la décision de rester ou de partir, c’est est très personnel. Je ne sais pas ce que vous avez en tête Kylian mais ça fait la différence, c’est très jeune, il y a une très bonne équipe ici et elle a besoin de grands joueurs. Je peux apporter mon esprit de gagnant et si je peux le lui transmettre, ce sera un succès. Madrid est l’un des meilleurs au monde et par l’histoire le meilleur, et les joueurs à un certain stade de leur vie doivent passer par ici, mais aujourd’hui je le veux dans mon équipe et nous aimerions tous qu’il reste ici.”

Celui de Beds a également évoqué la possibilité que Messi Il rejoindra l’équipe de France : “Léo est l’un des meilleurs au monde, mais cela ne dépend pas de moi. Je pourrais dire mille choses, mais elles ne sont pas décisives. Ce n’est pas à ma portée, mais logiquement j’aime de m’entourer des meilleurs.”

Concernant le fait de jouer avec Mbappé Oui Neymar Il était très excité : « Je suis ravi de jouer avec les deux. J’ai une très bonne relation avec Neymar Oui Kylian c’est à un niveau très élevé. Ce que je veux, c’est gagner et nous devons tous ramer dans la même direction. Nous sommes dans le bon sens”.

Et enfin, il a regretté que l’Espagne n’ait pas le même sentiment d’admiration et de respect que l’Italie a manifesté avec Chiellini: “Nous avons un problème en tant que pays, la philosophie ne change pas. Je vois le Premier ministre, Bonucci déjà Chiellini, qui sont des héros en Italie. Et nous devons essayer d’amener les gens à admirer ceux qui réussissent ici. L’admiration que nous ressentons envers les étrangers, nous manque avec la nôtre et elle nous manque. C’est triste, mais c’est la réalité. Non seulement je l’ai subi, mais aussi d’autres joueurs. Quand nous avons les fissures ici, nous ne les valorisons pas. Nous devons admirer davantage les gens et envier moins. »