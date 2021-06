Je veux m’envoler pour Hawaï, mais je ne veux pas détruire la planète. Avec les compensations carbone, puis-je faire les deux ?

Kauai, doux Kauai. (Photo de Brent Roraback)

Le cadeau dont je me souviens le mieux de mon diplôme d’études secondaires était une baleine empaillée bleu pâle. Les parents d’un de mes plus vieux amis me l’ont offert en me disant que c’était « une baleine de moins que je devrais sauver ».

Avant et depuis, les préoccupations environnementales sont restées une priorité pour moi. Je conduis une Prius, je mange principalement végétarienne et je fais sécher mon linge à la corde. Nous avons récemment remplacé notre fournaise et notre chauffe-eau au gaz par des modèles à thermopompe. Alors que le « flight shaming » inspiré par le climat n’a pas largement pris racine aux États-Unis ou même dans ma ville natale de Seattle, j’ai généralement limité mes voyages en avion à un ou deux vols par an.

Mais honnêtement, avec ma famille presque entièrement vaccinée, j’ai hâte de quitter la ville et d’avoir trois vols réservés pour le reste de 2021. En conséquence, ma culpabilité climatique a commencé à peser sur moi – et m’a fait penser aux compensations carbone. .

L’idée de base des compensations est assez simple : vous payez d’autres pour éliminer le réchauffement de la planète, le carbone atmosphérique ou empêcher sa libération afin de compenser le CO2 créé par vos propres actions.

La vente de compensations, cependant, est profondément controversée pour de nombreuses bonnes raisons. On craint que ces actions ne produisent pas les avantages promis – que la conservation des forêts et l’agriculture verte se produisent toujours en l’absence d’achats, que les mêmes crédits de compensation soient vendus à plusieurs reprises, que l’élimination ne soit pas de longue durée, etc. Les critiques disent que la disponibilité des compensations donne aux pollueurs une alternative moins chère et plus facile à la réduction de leurs propres émissions. Les efforts d’élimination peuvent être géographiquement éloignés des communautés les plus touchées par le changement climatique, leur procurant peu d’avantages directs. La liste continue.

Lorsqu’il s’agit d’éliminer le carbone, il existe deux approches : des solutions naturelles telles que la plantation et la protection des forêts et des pratiques agricoles qui piègent le carbone dans le sol, et des solutions industrielles comprenant une technologie qui capture le carbone de l’air pour un stockage permanent.

Les gros titres ont mis en lumière certaines des défaillances récentes et graves dans le domaine de la compensation, en particulier dans le domaine de la conservation des forêts. Mais les compensations et l’élimination du carbone sont de plus en plus demandées, et les gens s’efforcent de développer des programmes et des technologies légitimes dans l’espace.

Il est tout simplement très difficile pour les consommateurs de trouver des compensations carbone faciles pour leurs activités quotidiennes en lesquelles ils peuvent avoir confiance.

Des entreprises, dont les géants de la technologie Microsoft et Amazon, utilisent l’élimination du carbone dans leurs plans de jeu pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de carbone. Les gouvernements poursuivent l’élimination du carbone pour réduire leur empreinte. Bill Gates a déclaré qu’il achetait des compensations pour sa famille (je ne sais pas si Melinda fait toujours partie de ce calcul compte tenu de la dissolution de leur mariage).

Et il existe des options pour les consommateurs ordinaires. Il y a plus de dix ans, j’ai écrit à propos d’un ingénieur en logiciel qui a dépensé 3 700 $ pour régler sa dette de carbone après être tombé amoureux des pingouins lors d’un voyage en Antarctique. Les options incluent des compensations de Climeworks, une société suisse d’élimination directe du carbone dans l’air avec le soutien de Microsoft et Gates ; Nori de Seattle, une plate-forme de soutien à l’agriculture piégeant le carbone ; et d’autres.

Alors, puis-je visiter Kauai la conscience tranquille grâce aux compensations carbone ?

“Je ne pense pas que cela devrait être laissé aux consommateurs pour comprendre”, a déclaré Noah Deich, président de Carbon180, une organisation à but non lucratif axée sur l’élimination du carbone et les politiques. « Il est tout simplement très difficile pour les consommateurs de trouver des compensations carbone faciles pour leurs activités quotidiennes en lesquelles ils peuvent avoir confiance qu’elles compensent réellement le carbone de manière robuste et ne sont pas particulièrement chères. »

L’île de Kauai. (Photo de Brent Roraback)

Deich veut voir les entreprises, qui peuvent avoir un impact plus important, offrir des produits et services plus respectueux du carbone pour les consommateurs. Pour les voyages en avion, par exemple, cela pourrait signifier utiliser du carburant d’aviation propre ou des avions électriques pour éviter les émissions en premier lieu. Microsoft a signé l’année dernière un accord avec Alaska Airlines et SkyNRG pour fournir du carburant d’aviation durable fabriqué à partir d’huiles usées et de résidus agricoles pour couvrir les vols des employés de Microsoft entre Seattle et la Californie. Mais un verdissement général de l’industrie du transport aérien est loin, très loin.

Les efforts d’élimination du carbone, Deich et d’autres soulignent, devraient être un moyen de nier les émissions historiques, et non de compenser les nouvelles.

C’est beaucoup à considérer. Compte tenu de la nature déroutante du problème de compensation, j’ai demandé à six personnes sensibles au climat du nord-ouest du Pacifique dans les domaines de la technologie, du capital-risque et du monde universitaire de savoir s’ils achetaient des compensations traditionnelles et de se faire une idée de l’élimination du carbone.

Un seul membre du groupe achète des compensations. Tous sont soucieux de prendre des mesures significatives pour réduire leurs propres impacts et d’utiliser des calculateurs de carbone pour comprendre leurs actions les plus polluantes et leur empreinte totale. Ils souhaitent vivement que les fabricants et les régulateurs partagent des informations pour aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat respectueuses du climat. Voici quelques points saillants supplémentaires de leurs réponses :

Scott Case, PDG et co-fondateur de Recurrent. (Photo récurrente)

Cas Scott, fondateur et PDG de Recurrent, une plateforme d’aide à la vente de véhicules électriques d’occasion, anciennement d’EnergySavvy

«Je pense constamment à minimiser mon empreinte carbone en consommant moins, en voyageant de manière moins intensive en carbone et en investissant dans l’efficacité de ma maison et de mon véhicule. J’ai toujours eu une mauvaise attitude vis-à-vis des compensations carbone parce que je les considère, au mieux, comme une solution paresseuse pour apaiser la culpabilité personnelle face à la consommation.

« Pour les entreprises, je prends majoritairement une position similaire. Les entreprises investissent dans les compensations de carbone car elles constituent le moyen le plus simple de répondre aux demandes des clients et des employés de tendre vers le zéro net. En tant que PDG, vous écrivez un chèque et quelque chose se passe quelque part et vous prétendez que vous êtes à zéro net. L’option la plus difficile mais la plus tangible : investir dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’efficacité des ressources dans votre propre entreprise et forcer vos fournisseurs à faire de même.

Max Scher, Salesforce. (Photo via LinkedIn)

Max Scher, responsable des programmes d’énergie propre et de carbone pour Salesforce, basé à Seattle

« Je soutiens habituellement Proyecto Mirador, un projet de foyers propres au Honduras. C’est celui dont j’ai pu constater les avantages. Je fais une empreinte carbone personnelle complète à la fin de chaque année et j’achète des compensations pour moi-même et souvent pour mes amis et ma famille. Pour les personnes qui commencent tout juste à réfléchir à leur empreinte carbone, je suggère une empreinte et une compensation un peu plus régulières afin qu’elles puissent comprendre et se concentrer sur la réduction de leur empreinte carbone…

Quand je cherche à compenser les émissions que je ne peux pas réduire, je recherche des projets qui aident à faire face aux crises multiples, comme des cuisinières propres qui aident à réduire les millions de décès chaque année dus à la cuisson sur des feux ouverts ou sur des cuisinières rudimentaires.

Allison Arnold, directrice du programme E8. (Photo E8)

Allison Arnold, directrice de programme pour le réseau d’investisseurs providentiels dans les technologies propres E8, qui soutient également Decarbon8-US, un fonds d’investissement accessible au public



« Pour réduire mon empreinte carbone personnelle, j’ai opté pour des appareils plus efficaces, j’améliore l’isolation de ma maison, je prévois de remplacer ma fournaise au méthane par une thermopompe électrique et j’envisage l’achat d’une thermopompe chauffe-eau. Si j’avais une maison mieux exposée au soleil, je serais également intéressé par l’installation d’un système solaire photovoltaïque. Investir dans ces améliorations devrait réduire considérablement mes émissions de carbone personnelles et me faire économiser de l’argent à long terme…

« Étant donné l’importance vitale d’élaborer des lois et des réglementations plus ambitieuses pour réduire les émissions de carbone, notamment en mettant un prix sur le carbone, j’encourage les individus à soutenir les organisations de défense des politiques publiques qui travaillent sans relâche pour effectuer un tel changement. Les individus doivent également exprimer clairement leurs attentes en matière de climat de vie en communiquant directement avec leurs élus. »

Rachel Praetorius, Amazon (Photo Amazon)

Rachel Praetorius, responsable d’Amazon en matière de durabilité et d’opérations matérielles pour ses appareils et services

« Je ne fais pas de compensations de manière régulière. Je mesure ma propre empreinte carbone et prends des mesures très précises pour la réduire…

« Les marchés de la compensation carbone, en particulier au niveau des consommateurs, vous ne savez pas toujours ce que vous obtenez et jusqu’à ce que nous ayons un marché plus contrôlé pour les compensations avec une nature très crédible et des solutions basées sur la technologie, je n’y serai pas encore. Je suis plus concentré sur la réduction qui est très amazonienne. C’est d’abord réduire, puis compenser, alors j’ai l’impression de mettre en pratique ce que nous prêchons.

Dan Schwartz, directeur du Clean Energy Institute de l’UW. (Photo UW)

Daniel Schwartz, directeur du Clean Energy Institute de l’Université de Washington

« Je fais de nombreux choix personnels soucieux du climat, mais l’achat de compensations n’est pas quelque chose que je fais. … J’aime l’idée de compensations locales vérifiées telles que le programme de carbone forestier du comté de King, mais il n’est pas conçu pour les achats individuels faciles des consommateurs. Je serais particulièrement intéressé à faire des achats de compensation vérifiés liés à des projets tribaux locaux. Les compensations locales me donneraient l’opportunité de voir les avantages et de juger de l’additionnalité de ce que j’achète…

« Je parierais sur l’élimination du carbone basée sur la gestion des terres pour compenser les émissions de combustibles fossiles difficiles à remplacer dans des applications telles que l’aviation. Je parierais contre le fait que la capture, le stockage et l’utilisation industriels du carbone deviennent un moyen compétitif de réduire les émissions de carbone de l’électricité fossile, étant donné que l’énergie solaire et éolienne est déjà moins chère sur la base du coût actualisé non subventionné de l’électricité.

Amy Snov, directrice du UW Climate Impacts Group. (Photo UW)

Amy Snov, directrice du groupe des impacts climatiques de l’UW

« Je n’ai acheté aucun [offsets] parce que je n’ai pas travaillé dur pour déterminer à qui (le cas échéant) faire confiance, et parce que je donne la priorité à la réduction des émissions en premier lieu – même si je reconnais que je fais peut-être du parfait l’ennemi du bien, puisque la modernité la vie ne s’adapte pas actuellement à un mode de vie à zéro émission de carbone.

« Alors, peut-être que les compensations sont un compromis provisoire nécessaire ? C’est probablement vrai, étant donné que tous/la plupart des scénarios pour limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés Celsius reposent sur des technologies d’absorption/compensation du carbone. »

Lisa Stiffler, journaliste .

Alors, où ai-je atterri sur la question?

Je n’arrête pas de penser à un mantra souvent entendu dans le secteur des technologies climatiques, selon lequel la recherche, l’innovation et la mise à l’échelle de solutions respectueuses de la planète nécessitent un marché fiable – des personnes prêtes à acheter la technologie – pour continuer à croître. À cette fin, Climeworks propose des abonnements mensuels à faible coût pour payer l’élimination du carbone. Decarbon8-US permet aux citoyens ordinaires de soutenir des startups axées sur le climat.

Peut-être que la réponse pour moi n’est pas une comptabilisation et une compensation kilogramme pour kilogramme de mes émissions au sens conventionnel, mais continuer à vivre aussi légèrement en carbone que possible et soutenir divers efforts pour contrôler les émissions. Une chose que j’aimerais trouver, c’est un programme pour aider les autres à installer des appareils de pompe à chaleur efficaces.

C’est beaucoup à considérer depuis les rives de la baie d’Hanalei.