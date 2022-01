« Je veux obtenir les titres que je n’ai pas »

09/01/2022 à 10:31 CET

Le joueur de tennis espagnol Garbiñe Muguruza, championne du WTA Masters de Guadalajara (Mexique), entame la nouvelle saison dans le tournoi de Sydney, en préparation de l’Open d’Australie, « avec les mêmes objectifs que toujours, remporter les grands titres ».

« Je n’ai pas l’impression que chaque année que je commence, j’ai des objectifs différents ou que je recommence à zéro. Une carrière est une continuation et une progression. J’ai l’impression d’avoir les mêmes grands objectifs que j’avais depuis que j’ai commencé à jouer dans le La WTA, qui est de remporter les plus grands titres, d’obtenir des titres que je n’ai pas encore », a-t-il déclaré dans un communiqué.

LE CALENDRIER GARBIÑE POUR 2022

Après la tournée australienne, Garbiñe Il prévoit de jouer à Dubaï, Doha, Indian Wells et Miami, pour commencer la saison sur terre battue à Charleston et continuer à Madrid, Rome et Roland Garros. Il jouera à Berlin pour préparer Wimbledon.

Après une semaine en Australie, Muguruza prévient que « les conditions ici sont très différentes de l’Europe » mais assure qu’il attend avec impatience « le début de la saison ».

Sur son travail de pré-saison, il a noté: « Même si j’étais à la station, je suis allé au gymnase, je n’ai jamais arrêté de m’entraîner. Je devais donner du repos à mon corps mais vous ne pouvez pas vous lever complètement, car c’est comme un grand choc de ne rien faire. Alors j’ai gardé un peu les entraînements. Il faut au moins trois semaines pour se reposer et ensuite commencer à se mettre dans le rythme, surtout si tu viens de finir l’année si tard. «

« La pré-saison et les vacances m’ont aidé à me remettre de cette année longue et difficile avec les bulles et les restrictions et certains tournois sans public et d’autres avec. Ce fut une année un peu comme des montagnes russes », a-t-il ajouté.

Interrogée sur sa victoire au Guadalajara Masters, Garbiñe a observé : « Évidemment, une victoire est une victoire, et gagner un grand tournoi vous donne de la certitude, de la confiance et de la motivation. Je veux vraiment maintenir ou essayer de maintenir ce niveau et ce style de jeu. »

Faisant le bilan de 2021, elle s’est déclarée très satisfaite : « J’ai bien joué. Bien sûr, il faut bien jouer pour faire une bonne saison. J’ai senti que oui, j’ai joué mon style de jeu. Je sens que je me suis aussi mieux adaptée. aux moments où je ne pouvais pas faire mon style de jeu, j’ai trouvé un moyen de rester dans les jeux à tout moment et je n’ai jamais senti que ça ne se passait pas comme je le voulais & rdquor;.

« Je pense que c’est peut-être la confiance. Mais vous ne pouvez pas toujours faire votre style de jeu. Il y a des moments où vous devez vous adapter et vous devez être ouvert à cela. J’ai l’impression que l’année dernière j’étais très ouvert à tout moment difficile, ouvert à le gérer de la meilleure façon possible, et c’est tout & rdquor;, a-t-il soutenu.

En regardant l’Open d’Australie, qui débute le 17 janvier à Melbourne, elle avoue qu’elle n’a pas « un doux souvenir de 2020, c’est sûr » car ce fut « un tournoi difficile » pour elle, qui a perdu la finale contre l’Américaine. . Sofia Kenin. « J’ai commencé très régulièrement et j’ai réussi à m’améliorer à chaque tour, puis je me suis retrouvé en finale. Une finale très étrange aussi. Mais je suis certain que je peux bien jouer ici, et j’ai ressenti beaucoup de soutien. du public. C’était incroyable et j’espère. pouvoir gagner ici un jour & rdquor;.

Quand on parle de favoris, Garbiñe dit l’australien Ashleigh Barty, numéro un mondial et qui vient de gagner à Adélaïde, « Elle maintient son niveau d’une très bonne manière. Elle a un excellent tennis, c’est une joueuse très talentueuse. C’est toujours difficile de l’affronter. Je veux vraiment l’affronter parce que cela veut dire que nous sommes dans les phases finales du tournoi.