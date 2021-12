Je veux que mon fils soit préparé pour la vie

09/12/2021 à 14h00 CET

L’éducation est tout

Nous voulons tous offrir à nos enfants la meilleure préparation à la vie. C’est peut-être pour cette raison que la gamme d’activités parascolaires est très large, car à l’avenir, nous voulons que nos enfants connaissent l’anglais, la robotique, le chinois, la musique, pratiquent du sport & mldr; Mais la vérité est que les pères et les mères peuvent faire beaucoup plus pour préparer nos enfants à la vie que de les inscrire à ces activités. Chaque jour dans notre enseignement à domicile, nous pouvons renforcer leur confiance, répondre à leurs besoins, leur apprendre à prendre de bonnes décisions et même développer des compétences importantes.

Heike Freire : Dans les espaces ouverts, les garçons et les filles développent mieux toutes leurs capacités

L’experte en innovation pédagogique défend une éducation au vert, c’est-à-dire plus en contact avec la nature, car, se souvient-elle, « c’est un environnement dans lequel les êtres humains ont perfectionné et développé leur corps pour s’y adapter tout au long de l’histoire de l’Humanité & rdquor ;. Le chinois, la robotique, la musique ou l’anglais sont des activités très importantes, mais « nous devons aussi penser à leur bien-être physique et mental, en essayant de satisfaire des besoins biologiques fondamentaux comme bouger, jouer ou exprimer leur créativité & rdquor ;.

Et, comme le rappelle Heike, il n’y a aucun moyen de voir comment les enfants passent leur temps à jouer dehors et à quel point ils sont calmes, actifs, créatifs, attentifs, sociables et empathiques grâce au contact avec la nature. Heike insiste sur le fait que «le contact avec la nature est intégré dans la mémoire génétique de notre espèce et les enfants font naturellement preuve de compétences lorsqu’ils jouent à l’extérieur : grimper aux arbres, explorer un territoire, construire une cabane, enquêter sur les insectes et les plantes. Et, conclut-il, pour préparer nos enfants à la vie, « Il n’y a pas de substitut aux expériences, apprentissages et expériences que les garçons et les filles peuvent avoir dans un environnement naturel & rdquor ;.

Fernando Botella : Apprenons à nos enfants à choisir

L’expert en talents Fernando Botella estime que «la vie est la capacité de choisir ce que nous faisons avec notre temps & rdquor;, il pense donc qu’il est très important d’apprendre à nos enfants à choisir. Fernando dit qu’il y a deux moteurs fondamentaux à partir desquels nous pouvons éduquer : la peur ou l’amour. Et, bien sûr, il prône l’éducation à l’amour, « en s’ouvrant un éventail d’opportunités pour pouvoir choisir & rdquor ;. Et c’est qu’enseigner à choisir, à prendre des décisions, à rejeter, mais pas par peur, mais par amour de la vie, est très important pour que nos enfants puissent traverser la vie.

Cristina Gutiérrez : Entraînez-vous pour les former pour la vie

Le directeur de La Granja de Santa María de Palautordera et expert en éducation émotionnelle raconte dans un guide de plusieurs vidéos sur notre plateforme que les pères et les mères ont deux rôles : donner un amour inconditionnel et former nos enfants pour la vie. Pour ce deuxième rôle, nous devons choisir les compétences que nous voulons former chez nos enfants (responsabilité, estime de soi, force intérieure, communication positive…) et pratiquer et pratiquer. Mais avant tout cela, Cristina nous invite les éducateurs à nous former aux compétences que nous aimerions sûrement qu’un coach de notre fils possède : « confiance, empathie, maîtrise de soi émotionnelle, optimisme & rdquor ;.

Des clés pour que nos enfants soient mieux préparés à la vie

En résumé, si nous voulons préparer nos enfants à la vie, nous pouvons :

1.- Promouvoir leur confiance en soi offrir des messages positifs et ne pas les surprotéger, comprendre l’erreur comme une opportunité d’apprendre et rejeter que le moteur à partir duquel nous éduquons est la peur qui paralyse.

2.- Satisfaire vos besoins fondamentaux comme garçons et filles, jeux libres entre égaux, contact avec la nature et activités non dirigées, qui augmentent leur bien-être physique et mental et favorisent leur créativité, leur tranquillité, leur sociabilité et leur optimisme.

3.- Offrir des opportunités à nos enfants d’acquérir des compétences que nous voulons qu’ils aient pour la vie, en étant cohérent avec les objectifs à long terme et nos actions à court terme (par exemple, si je veux former leur responsabilité, cela ne me semble pas une bonne idée de demander quels devoirs ils ont à l’école si vous avez oublié de les noter) .

4.- Comprendre que nous, pères et mères, devons aussi former des compétences être un exemple pour nos fils et nos filles. Cela semble être une bonne idée de penser que les personnes en charge de la tâche d’éduquer forment notre empathie, notre confiance, notre maîtrise de soi émotionnelle et notre optimisme, comme le propose Cristina Gutiérrez.