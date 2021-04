« Je veux renvoyer les mots dans l’espace »

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le musicien et artiste Image de balise Antonio Arias, fondateur et leader du groupe Lagartija Nick, a présenté l’album ‘Hola Tierra’, dans lequel il met en musique les poèmes de l’astronaute de la NASA et ingénieur américain Al Worden compilés dans ‘Hello Earth. Salutations d’Endeavour ».

« Dans mon esprit, c’était de ramener les mots là où ils ont été créés: dans l’espace« , a déclaré le musicien lors de la présentation du projet, qui en plus de l’album (en vente le 23 avril) comprend la réalisation d’un documentaire et aussi la publication d’un livre-album le 4 juin avec des chansons supplémentaires, des traductions du poèmes et préface du ministre des Sciences, Pedro Duque.

Arias a expliqué la genèse du projet et son intérêt pour les poèmes de Worden. « C’était un livre très difficile à trouver et avoir la voix d’Annie B Sweet et une diction parfaite en anglais sur l’une des chansons a aidé à convaincre la famille de l’astronaute« , a déclaré le musicien de Grenade.

«De nombreux astronautes ont tenté d’expliquer leur expérience, mais aucun ne synthétise aussi bien ce moment d’épiphanie et l’étonnement qu’il perçoit: il n’y a pas de mots qui puissent l’exprimer à travers une manifestation artistique. De plus, ses poèmes parlent aussi de son époque, comme la guerre du Vietnam », a-t-il souligné.

Arias, qui a déjà franchi la frontière de la combinaison de la musique et de la science à travers ses œuvres précédentes sous l’étiquette de «Multiverso», considère que dans «Hola Tierra» la musique servira à « apporter un sentiment à la langue«De plus, ce mélange est une étape supplémentaire pour répondre aux questions sur l’origine humaine.

« D’où nous venons? Que faisons-nous ici? A quoi pouvons-nous aspirer? La persécution pour répondre à cela nous tuera de curiosité. Mais si la science y répond, l’homme ne sera jamais d’accord pour dire que tout atteint un seul point », a-t-il prévenu.

NI GÓNGORA NI LORQUE

Pour Arias, la poésie de Worden n’est pas «savante» – «nous ne parlons pas de Góngora ou de Lorca», a-t-il reconnu – mais elle a ce facteur «d’épiphanie» qui la rend plus attrayante. «Des expéditions qui ont atteint la Lune, de nombreux astronautes sont revenus transformés en autre chose: peintre, fondateur d’une nouvelle religion … ces soldats d’une formation très stricte vivent des moments d’épiphanies qui ont besoin de les développer avec l’art« , a défendu.

L’un des moments les plus émouvants de ce recueil de poèmes est peut-être lorsqu’ils parlent de la face cachée de la Lune. « C’était le moment où ils étaient plus inquiets qu’autre chose, mais aussi avec une solitude qui les faisait réfléchir. Armstrong a dit qu’il n’a vu aucune étoile et Worden a dit qu’il n’a vu que des étoiles. Dès qu’il quitte la Terre, l’homme voit l’univers différemment« , a affirmé.

Arias a également parlé de sa relation de travail avec le ministre de la Science, Pedro Duque – qui participe, en plus du prologue, au documentaire. « À son retour de son voyage dans l’espace en 98, un tablao flamenco a été ouvert à Grenade et il y est allé. Un de mes amis, qui était danseur, lui a donné un de mes modèles pendant qu’elle dansait, parce que je voulais collaborer avec lui, et il a fini par me donner son email de la NASA », a-t-il commenté avec humour.

LA BEAUTÉ DE L’ASTROPHYSIQUE

Isabel Marquez, vice-directeur scientifique et directeur scientifique de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), qui participe au documentaire, a défendu ce travail multidisciplinaire. « C’est la conjonction parfaite de quelque chose qui atteint l’émotion et c’est le meilleur moyen d’atteindre les gens. Les images astrophysiques sont très belles, mais l’émotion vient aussi du mot », a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, a demandé plus de projets multidisciplinaires. « Si la science perd ses racines et n’est pas en dialogue avec la conscience humaine, ce qui est blessé, c’est l’être humain. »Quel crétin est celui qui joue avec les sciences humaines ou scientifiques, car tout produit une fraternité pour une société plus libre« , c’est fini.