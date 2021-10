« Je veux sortir pour jouer et que les gens se lèvent »

MADRID, 24 sept. (EUROPA PRESS) –

Après 7 ans, Phyto & Fitipaldis Ils ont présenté leur nouvel album ‘Cada vez cadaver’ ce vendredi 24 septembre. « Je veux sortir et jouer et que les gens se lèvent, et qu’ils puissent passer un bon moment, et qu’ils ne soient pas plus en sécurité à la maison. Que je ne paie pas pour voir un de mes concerts et qui a hâte de rentrer à la maison pour prendre du gel et entrer dans la douche, traitez-moi de fou« , a souligné Fito Cabrales.

Lors de la conférence de presse, dirigée par le journaliste Iñaki López, il a assuré qu' »il n’y a rien au monde comme de faire des chansons ».Ni être administrateur de Pfizer ou d’AstraZeneca« , a-t-il plaisanté.

Concernant les sept ans d’attente, il a commenté : « J’ai deux théories pour lesquelles j’ai mis du temps à écrire. L’une est parce que je pense que cela fait partie de la composition, ne rien faire. Et puis il y en a un autre, qui a peut-être pris plus de poids ces dernières années, Je ne sais pas composer et mener une vie normale, tout en étant le père de mes enfants. je fais face à un dilemme« .

Le nouvel album est produit par Carlos Raya et clôt ses singles avec la version de ‘Transporte’ de Jorge Drexler. « Tout musicien de ce pays, de nombreux pays, admire Jorge Drexler parce qu’il est extraterrestre. Il est dans un autre monde, il fait tout trop bien« , a affirmé en chanteur de Fito & Fitipaldis.

« NOUS VOULONS LE CÉLÉBRER »

« S’il y avait une chose sur laquelle nous étions clairs, c’était que soit nous sortions comme avant, soit nous ne sortions pas. On veut le fêter, on a un album après 7h et on veut sortir le présenter dans toutes les villes« , a expliqué l’artiste.

‘Cada vez cadaver’ commence sa tournée le 12 mars 2022 et sera sur scène pendant quatre mois. En ce sens, Iñaki López a rapporté que la visite a été conçue pour être appréciée comme dans « le ère pré-pandémique« , et ajoute qu’il n’a pas été possible de mettre les billets en vente car on ne sait pas comment la capacité changera au fur et à mesure que la situation évolue.

De plus, la tournée a Morgan comme groupe invité pour l’ouverture de leurs concerts. « J’avais prévu une tournée avec les Morgans -dans les vestiaires, dans le van, en partageant avec eux-, c’est ce qui me gênait le plus, l’impression de sortir jouer avec cette super ambiance« , a souligné Fito.