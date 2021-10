« Je veux un Espanyol de 300 ou 400 millions en trois ans »

10/12/2021 à 22:35 CEST

Roger Payro

L’Espanyol ne fait que lever les yeux et veut continuer à grandir, à la fois athlétiquement et structurellement. Telle est la principale conclusion des propos du PDG du club, José Maria Duran, dans une interview avec ‘RAC1’ dans une édition spéciale de ‘Tu Diràs’ qui a également eu la présence de David Lopez et Vicente Moreno.

«Nous sommes dans environ 150 millions d’actifs de personnel. Je veux un Espanyol d’une valeur de 300 ou 400 millions en trois ans & rdquor;Durán a expliqué comment il envisage l’entité à moyen et long terme. Les eaux sont désormais calmes après la victoire contre le Real Madrid. «Ce fut une victoire psychologique. La montée était revenue à la normale, un soulagement. Mais ce jeu, après avoir bien joué et n’avoir pas gagné tout ce que nous voulions, était de dire que l’Espanyol est là et que nous pouvons battre n’importe qui & rdquor;il ajouta.

Précisément sur les restrictions du public qu’il y avait encore hier dans les stades, José María Durán a révélé que le club en était venu à arrêter de gagner 5 ou 6 millions l’an dernier et cela allait déjà pour les deux. De plus, le directeur a expliqué que « L’année de la relégation nous avons fait de l’argent et cette année nous allons perdre, mais nous avons déjà anticipé Chen et décidé d’une augmentation de capital de 38 millions pour pouvoir la calculer et nous servir sur le marché. Nous sommes l’un des clubs avec le plus d’équité dans la ligue. L’Espanyol est en situation de casser les plafonds historiques & rdquor ;. Bien qu’« il y a de la marge & rdquor; Concernant le plafond des dépenses à investir dans les transferts, Durán a reconnu que « l’intention n’est pas de le dépenser sur le marché d’hiver. Nous avons une grande équipe et les 25 onglets sont occupés & rdquor ;.

Des miroirs comme l’Atlético de Madrid, Séville ou Villarreal, dont la situation il y a deux décennies était très différente de la glorieuse réalité dont ils jouissent aujourd’hui, sont l’endroit où le club est regardé. Une partie du projet consiste à garder les acteurs importants et à arrêter de vendre par nécessité. En ce sens, plusieurs footballeurs mettent fin à leur contrat en 2022 et le PDG a déclaré que « nous avons l’intention de tous les renouveler pour construire un Espanyol fort & rdquor ;. Parmi eux se trouve Pedrosa. « Nous y travaillons », a-t-il déclaré à propos de l’extension de leur lien.

Malgré ce discours ambitieux, Durán a souligné que « notre objectif est la permanence et si nous pouvons l’avoir à Noël, nous nous fixerons d’autres objectifs & rdquor ;. Ils comptent sur Vicente Moreno, qui bénéficie de toute la confiance du club. « Nous nous sommes battus pour lui avec la conviction qu’il était le coach avec qui nous bâtirions un projet à moyen/long terme », a-t-il déclaré à propos de sa signature l’été dernier. « Je me suis aussi beaucoup battu pour venir à l’Espanyol, a reconnu le sélectionneur. « Je suis ravi, là où je veux être & rdquor;.

De son côté, il n’en est pas moins ravi David López, qui a parlé de sa retraite à l’Espanyol. « On ne sait jamais mais mon idée est la suivante, je suis très content, je suis chez moi et je me sens identifié au club », a déclaré le joueur, qui n’exclut pas de devenir entraîneur lorsqu’il raccroche ses crampons au début de la ligue.

Un autre aspect que José María Durán a commenté était la possibilité que Chen Yansheng vende l’Espanyol. « Pas aujourd’hui, mais pour Chen il a une valeur non pas économique mais sentimentale. S’il le vend, ce sera parce qu’il estime qu’il ne peut pas lui donner ce qu’il veut lui donner », a-t-il assuré. Enfin, le manager bleu et blanc a reconnu que « nous avons une ville sportive saturée et nous voulons la déployer. . Nous resterons en sécurité à Sant Adrià et peut-être que l’unité d’élite serait à Cornellà, s’ils nous le permettaient « .