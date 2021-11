Je veux vous montrer que je serai champion du monde. Ce sera la prochaine étape vers mon objectif ».

LOS ANGELES (18 novembre 2021) – Le concurrent invaincu des super-welters Sebastian « La Torre Infernal » Fundora prévoit de profiter de son opportunité pour affronter un adversaire de haut calibre comme l’immaculé Sergio Garcia dans le match d’élimination pour le WBC Super Welterweight World Titre qui sera le co-événement principal du SHOWTIME PPV avec Gervonta Davis vs. Isaac Cruz en direct et en direct du STAPLES Center de Los Angeles.

« Bien sûr, je considère que ce combat est un cran plus haut », a déclaré Fundora. « (García) est pour une raison numéro deux dans le classement WBC, et je veux leur montrer que je serai un champion du monde. Ce sera la prochaine étape vers mon objectif ».

Fundora a 23 ans et a connu une ascension fulgurante dans le classement tout en se faisant une réputation d’attraction incontournable en organisant plusieurs matchs bourrés d’action. Fundora a remporté quatre combats d’affilée, trois d’entre eux arrêtant son adversaire avant la cloche finale, après avoir tiré une décision partagée contre Jamontay Clark en août 2019, il est devenu le premier boxeur à arrêter Nathaniel Gallimore dans sa carrière et il vient de dominer vétéran Jorge Cota en mai de cette année.

« Nous voulons juste continuer à gagner et à progresser à chaque combat », a déclaré Fundora. «Je reste prêt pour tout ce qui vient. Nous sommes retournés au gymnase immédiatement après avoir combattu Cota. Je ne m’inquiète jamais de l’excès d’entraînement ou de choses comme ça, car nous maintenons une base cohérente d’entraînement exigeant. »

Fundora est issu d’une famille profondément enracinée dans la boxe, puisque ses deux parents et sa sœur cadette Gabriela, 19 ans, savaient comment être ou sont boxeurs aujourd’hui. Gabriela a une fiche de 4-0 en tant que professionnelle et elle fait partie de son entourage qui l’aide à rester concentré alors qu’il navigue dans les eaux de sa carrière professionnelle.

« Mes parents m’ont appris que si vous respectez le sport, le sport vous rendra ce respect », se souvient Fundora. «Ils m’ont également appris que le travail et le dévouement sont payants et se manifestent dans chaque combat. J’ai appris que je m’améliorerai chaque jour tant que je m’en tiendrai à mon plan ».

Fundora est un boxeur de Coachella, en Californie, et espère que l’une des villes les plus populaires du monde des festivals de musique saura aussi être reconnue pour avoir un grand boxeur. Il reviendra combattre dans le sud de la Californie pour la deuxième fois consécutive après avoir battu Cota à Carson lors de leur dernière nomination. Fundora fait claquer ses lèvres quand elle pense à ce que ce sera de se battre à nouveau sur des terres amies, et cette fois sur la grande scène du puissant STAPLES Center.

« C’est ma maison », a déclaré Fundora. « Se battre deux fois de suite dans le sud de la Californie est formidable. Je suis allé au STAPLES Center pour regarder Vasyl Lomachenko se battre il y a quelque temps, et ce stade a une super ambiance. Je suis sûr que le 5 décembre, les gens seront encore plus bruyants, et je suis super excité d’avoir cette opportunité de donner à mes fans un super show. »

Fundora sait qu’il doit être patient et continuer à s’améliorer jusqu’à ce qu’il ait une chance de se battre pour le titre tandis que les ceintures de championnat de la division des 154 livres appartiennent à Jermell Charlo avec la WBC, IBF et WBA et à l’Argentin Brian Castaño dans la WBO après le tirage au sort du combat entre Charlo et Castaño pour le titre incontesté télévisé sur SHOWTIME en juillet de cette année.

« Je serai prêt quand l’occasion se présentera de me battre pour le titre », a déclaré Fundora. « J’adorerais me battre contre Charlo ou Castaño, mais a priori je me concentre uniquement sur le fait de prendre les choses une à la fois et d’affronter quiconque a ces ceintures en leur pouvoir quand je dois me mesurer à lui. »

Les billets pour l’événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur AXS.com.