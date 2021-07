“Je viens à Levante très affamé”

14/07/2021 à 17h44 CEST

.

Le défenseur Enric Franquesa a dit ce mercredi que vient au Levante avec des sports “très affamés” et reconnaissant du fait que le club valencien lui donne l’opportunité de jouer en première division.

“Je n’oublierai jamais que Levante me donne l’opportunité de jouer en première division et c’est quelque chose que je porterai avec moi pour toujours. Je suis très motivé. J’arrive à un âge où je me sens plus mature et plus préparé pour le football. J’arrive très affamé et je pense que ce sera une excellente saison », a-t-il déclaré dans des déclarations fournies par Levante.

Il a été surpris par l’unité et la bonne ambiance “au-dessus de la normale” qui s’est retrouvée dans les vestiaires. “Ça devrait toujours être comme ça, mais ça montre que plusieurs ont travaillé ensemble et qu’il y a une bonne camaraderie”, a-t-il ajouté.

Franquesa, 24 ans, se définissait comme “un joueur compétitif“qui aime le jeu offensif, qui saura s’adapter au profil de joueur de Levante ces dernières années et pense qu’il pourra apporter” de la profondeur et de la vitesse. “

Il a déclaré aux supporters de Levante qu’un joueur arrive “avec beaucoup d’envie” et que son objectif est qu’à la fin de la saison, ils soient fiers du travail qu’il a accompli et de ses efforts.

“La motivation est très élevée et je voulais relever de grands défis dès le premier jour”, a-t-il conclu.