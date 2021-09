“Je viens ajouter et aider pour que l’équipe passe une bonne année”

09/06/2021

Le milieu de terrain argentin d’Elche Javier Pastore a déclaré ce lundi qu’il arrivait au club d’Elche prêt à ajouter et à aider pour que l’équipe passe une bonne saison.

Le joueur s’est rendu pour la première fois dans les installations de sa nouvelle équipe ce matin et avant de subir l’examen médical, il a déclaré à divers médias qu’il était “heureux et content & rdquor; avant cette nouvelle étape professionnelle.

Pastore a assuré que l’objectif de l’équipe pour cette saison sera « Terminer mieux que l’an dernier & rdquor;, faisant allusion aux troubles d’Elche, qui a réussi à assurer la permanence au dernier jour et sans dépendre de lui-même.

Le joueur, le septième argentin de l’équipe d’Elche, a admis qu’il souhaitait rencontrer certains des compatriotes qui allaient faire partie de l’équipe, bien qu’il ait souligné que le plus important était «d’aider le club & rdquor ;.

Concernant sa condition physique, Pastore, 32 ans, a déclaré qu’il allait bien. « Depuis janvier, je me suis entraîné sans problème avec la Roma. Je suis absent de l’équipe depuis deux mois et je me suis entraîné seul. J’espère être dans la meilleure condition possible, mais cela sera déterminé par les «enseignants» et le personnel d’entraîneurs & rdquor;, a-t-il conclu.