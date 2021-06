“Je viens car ce projet a beaucoup de marge de progression”

18/06/2021

Le nouvel entraîneur de Grenade, Robert Moreno, a assuré ce vendredi dans sa présentation que il a accepté l’offre du club rojiblanco car il voit un projet qui a “beaucoup de marge de croissance” et il était “convaincu” que la “normalité” à l’avenir “va voir Grenade en première division et en continu ou alternativement en Europe”.

Robert Moreno, ancien entraîneur espagnol et qui s’est engagé dans l’équipe andalouse depuis deux saisonsIl s’est déclaré “très heureux” de “pouvoir atteindre” le championnat espagnol, après son passage à Monaco, et de l’avoir fait “main dans la main avec un club qui fait les choses de manière excellente”. “J’espère répondre aux attentes du club, des gens, et avec ceux que j’ai moi-même, que je sois celui qui exige le plus”, a ajouté l’entraîneur, qui était très ambitieux et s’est dit “désireux de commencer à travailler maintenant. “.

Il a décrit Diego Martínez, l’entraîneur sortant, comme “le leader” du “succès” rojiblanco ces dernières saisons, étant celui qui a mis “la première marche d’une échelle qui doit être ascendante”. “Nous devons remercier (Diego Martinez) pour ce qu’il a accompli, mais cela continue. Je viens parce que Je pense que ce projet a beaucoup de place pour la croissance. Le plus simple après un coach qui a bien fait, c’est de dire que je ne viens pas, mais les défis sont pour moi. Je pense que nous allons pouvoir le faire très bien », a-t-il déclaré.

Le technicien de 43 ans a souligné que Grenade lui semble un projet “attrayant” et il a trouvé des “parallèles” entre “la croissance” du club de Grenade et le sien en tant qu’entraîneur, qui selon lui a provoqué “une situation de rapprochement pour travailler ensemble”. “Je suis convaincu que ce projet entame son processus de croissance”, a déclaré Robert Moreno, qui a souligné qu’ils doivent rendre “le projet robuste, se consolider dans Primera et être ascendant”, ajoutant que “l’exception ne peut pas être ce qui années 70 et attendre cinquante ans pour avoir une autre époque réussie. »

Le joueur barcelonais a souligné que “Grenade a passé trois années magnifiques, mais cela continue”, et a prévenu que, après “un succès, les gens ont tendance à se détendre”, même s’il ne “permettra à personne de se détendre car les supporters ne le méritent pas, le club ne le mérite pas et les joueurs eux-mêmes ne le méritent pas”.

Le nouvel entraîneur de Grenade a clairement indiqué que “dans le football, la crédibilité vient des victoires”, son objectif est donc “de gagner le plus de matchs possible”. “L’une des raisons de venir est qu’il y a une équipe consolidée; ce serait une équipe compétitive même si aucune signature n’était faite. Il peut être dangereux de se fixer des objectifs, mais je suis ambitieux. Mes attentes sont élevées, mais la saison le dira”, a-t-il ajouté.

Robert Moreno ne croit pas qu’un entraîneur « doive imposer un modèle sans tenir compte de ses joueurs », tout en admettant que « cette équipe a bien fait beaucoup de choses » et qu’il ne va pas les changer. “J’aime un style dans lequel la possession prédomine, récupérer le ballon rapidement, mais je n’abandonnerai pas d’autres choses. Il faut maximiser les caractéristiques des footballeurs. Mon modèle est de gagner et de gagner il y a plusieurs façons”a déclaré l’entraîneur catalan, qui a reconnu avoir déjà parlé avec les capitaines et qu’il débarque à Grenade avec cinq assistants, dont un psychologue.