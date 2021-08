Je viens d’apprendre un spoiler de bateau de croisière Ant-Man Disney, et maintenant je dois y aller

La première croisière du Disney Wish n’aura lieu qu’en juin 2022, il faudra donc un certain temps avant que quiconque n’ait la chance de vivre tout cela, mais pour quiconque est un fan de bateaux de croisière et aussi un grand fan de Disney, c’est ça doit être un voyage qui vaut la peine d’être fait. Étant Disney, le navire propose de nombreuses activités amusantes pour les familles, mais il dispose également d’espaces conçus uniquement pour les enfants et uniquement pour les adultes, afin que chacun puisse vivre sa propre expérience, adaptée à son âge.