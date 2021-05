“ (Je viens) de mourir dans vos bras ”: couper l’équipage

Équipe de coupe ont fait leur percée au Royaume-Uni à l’été 1986, mais c’est le printemps suivant qui a amené leur meilleure heure à travers l’Atlantique. Le groupe comprenait le chanteur et auteur-compositeur Nick Van Eede et le guitariste canadien malheureusement décédé Kevin MacMichael, ainsi que le bassiste Colin Farley et le batteur Martin Beedle. Dans la première semaine de mai 1987, leur chanson signature “(Je viens de mourir dans tes bras” a grimpé au sommet du Billboard Hot 100.

La composition pop mélodique mi-tempo de Van Eede est sortie en Grande-Bretagne sur le label Virgin’s Siren en juillet 1986. Elle fit une première apparition provisoire dans le top 100 britannique au n ° 96. Mais six semaines plus tard, il était à son apogée n ° 4, lors d’une course de quatre semaines dans le top 10 britannique.

La pop et le rock britanniques ont connu plus de succès et de statut au milieu des années 1980 qu’à tout moment depuis Les Beatles«Conquête américaine. La soi-disant «deuxième invasion britannique» a été l’occasion idéale pour Cutting Crew. Ainsi, la chanson, remixée pour la radio américaine, est devenue le single phare du label Virgin Records America. Il y est sorti le jour du Nouvel An 1987, et son album parent Broadcast est devenu le premier LP américain de Virgin.

Un succès à combustion lente

«Died In Your Arms» s’est transformé en un slow-burner d’un hit, rassemblant des émissions de radio et de vidéo et faisant enfin ses débuts au Hot 100 début mars. Sur le graphique du 2 mai, il est passé au n ° 1 pour un règne de deux semaines. Il a également atteint le sommet au Canada et est devenu un succès majeur dans de nombreux autres pays. Il a continué à être échantillonné par tout le monde de Eminem à Jay Z à Britney Spears.

Avant la fin de l’année, Cutting Crew était de retour dans le top 10 américain avec la ballade «I’ve Been In Love Before». Lorsque Billboard a publié sa liste de fin d’année des meilleurs nouveaux artistes pop de 1987, le groupe était classé n ° 8, dans une liste dirigée par les Beastie Boys, Europe et Exposé.

‘Prends soin de celui-là’

Après le succès britannique de «Died In Your Arms» et avant sa sortie aux États-Unis, cet écrivain a demandé à Van Eede dans l’émission de radio musicale britannique Rock Over London s’il savait toujours que ce serait un succès. «Je dois être honnête et dire que c’était vraiment spécial», a-t-il déclaré. «Tous ceux qui ont entendu ça se sont dit ‘Oh, prends soin de celui-là.’»

Malheureusement, les paroles de Van Eede étaient encore plus poignantes après le triste décès de MacMichael en 2002, à l’âge de 51 ans seulement. a continué. «Je pense que vous devez donner beaucoup de crédit à Kevin, pour avoir arrangé le travail de guitare dessus pour lui donner ce maillage, juste quelques-uns de ces moments de picotements à la guitare. Mais dans sa forme la plus brute, c’était comme ‘Prends soin de celui-ci, mon garçon.’ »

L’équipe de coupe moderne continue un programme chargé de travail en direct, dirigé à ce jour par Van Eede. Ils ont sorti l’impressionnant album Add To Favorites en 2015.

«(I Just) Died In Your Arms» est sur l'album Broadcast



