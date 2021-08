Je viens de regarder Tom Cruise sauter d’une falaise avec une moto six fois pour Mission : Impossible 7, et c’était totalement incroyable

Avec chaque nouveau film Mission: Impossible, il y a une attente accrue pour des cascades plus grandes et meilleures, et c’est parce qu’avec chaque suite, Tom Cruise a réussi à élever la barre avec ses performances. La franchise est devenue une sorte de terrain d’essai pour que la star repousse les limites de l’action pratique sur grand écran, et les choses que nous l’avons vu faire au fil des ans sont tout simplement époustouflantes. C’est une tradition qui, sans surprise, se poursuivra dans le prochain Mission: Impossible 7 – mais le public n’est peut-être pas totalement préparé à ce qu’il va voir, comme ce que Cruise, le réalisateur Christopher McQuarrie et l’équipe du film ont en réserve est tout simplement la prochaine niveau et incroyable.

Paramount Pictures a organisé sa grande présentation en studio au CinemaCon à Las Vegas ce matin, et l’événement a débuté avec un aperçu spécial des coulisses du prochain chapitre de la série Mission: Impossible qui a donné un premier aperçu de ce qui est la plus grande cascade de la film. C’est quelque chose que vous devriez vraiment commencer à préparer émotionnellement maintenant, car le blockbuster a tourné une séquence dans laquelle Tom Cruise monte une moto d’une falaise, saute du vélo, puis transforme la chute en un saut de base. Et ce qui le rend encore plus étonnant, c’est qu’il a non seulement dû faire une préparation folle pour la séquence, mais qu’il a également exécuté la chose réelle sur le plateau six fois.

La présentation comportait une longue vidéo en coulisses détaillant tout le travail qui a été consacré à la création de la cascade, et regarder tout cela se dérouler était tout simplement irréel. Afin de s’assurer que tout fonctionnerait parfaitement au début de la production, Tom Cruise a pratiqué les différents éléments du saut à plusieurs reprises, notamment en faisant 13 000 sauts de motocross depuis une rampe et 500 sauts en parachute.

Plus à venir…