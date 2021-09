Je viens de vendre ma maison à Opendoor. Voici comment ça s’est passé.

Les gens qui me connaissent vous diront que je ne suis pas qu’un “investisseur en innovation” – Je suis un “gars de l’innovation. “

C’est-à-dire que je n’investis pas seulement dans des actions innovantes pour gagner beaucoup d’argent. J’utilise également chaque jour de nouveaux services et produits innovants pour améliorer ma vie. Je vis et respire littéralement l’innovation. C’est dans mon ADN.

C’est pourquoi j’aime mettre la main sur un maximum de technologies innovantes.

Je viens d’utiliser un casque de réalité virtuelle (VR) Oculus Rift de Facebook (NASDAQ :FB) l’autre jour pour s’asseoir dans un salon spatial. C’est une chose de lire sur la VR et une autre d’en faire l’expérience. Et, oui, c’était une expérience très cool.

Je suis sur le point de terminer bientôt l’un des premiers essais routiers de ElectraMeccanica‘s (NASDAQ :SOLO) véhicules électriques à trois roues à San Diego. On ne peut plus en être ravi – le véhicule a fière allure dans la salle d’exposition.

Mon réfrigérateur est plein de Celsius (NASDAQ :CELH) boissons énergisantes – les boissons énergisantes alternatives saines qui perturbent Monster et Red Bull. Ils ont un goût incroyable. Si vous n’en avez pas essayé, faites-le tout de suite.

Ma femme et moi sommes clients de Lui et elle (NYSE :LUI), la plate-forme de télésanté du DTC qui tente de créer une « porte d’entrée » transparente et pratique pour le secteur de la santé. Ses produits de soin de la peau sont géniaux. Et pour notre fille de 15 mois, nous utilisons Autre Nutrition (OTCMKTS :BABYF) lait maternisé à base de plantes. Notre fille adore ça !

Vous voyez… Je n’investis pas seulement dans des actions innovantes… J’utilise leurs services et je crois en leurs entreprises.

C’est pourquoi j’ai tant de conviction quand il s’agit d’investir ces actions. Je peux vous dire de première main qu’ils fabriquent des produits et des services absolument révolutionnaires !

Naturellement, alors, lorsque ma famille cherchait à vendre notre maison au cours des derniers mois, nous nous sommes tournés vers la seule entreprise au sujet de laquelle j’ai martelé la table depuis 2020 : Porte ouverte (NASDAQ :OUVERT).

Opendoor est une société iBuying qui achète des maisons à des propriétaires via un processus numériquement natif qui est censé être moins cher, plus rapide et beaucoup plus pratique que le processus traditionnel de vente à domicile. Personnellement, je crois profondément à la désintermédiation des systèmes économiques archaïques (remplis de tonnes d’intermédiaires à but lucratif) et à leur remplacement par des systèmes directs aux consommateurs moins chers, plus rapides et plus justes. C’est pourquoi je suis un grand partisan du modèle commercial Opendoor et du stock Opendoor depuis un certain temps maintenant.

Ce n’est pas seulement parler. Il y a de la marche derrière ce discours.

Je viens de vendre ma maison à Opendoor. Et laissez-moi vous dire qu’Opendoor n’a pas seulement été à la hauteur du battage médiatique – il l’a dépassé. Une fois le processus terminé, je suis plus optimiste que jamais sur Opendoor pour perturber le marché immobilier de 1,4 billion de dollars – et pour que les actions Opendoor se transforment en un 10-bagger.

Voici comment les choses se sont passées…

Je suis allé sur Opendoor.com un dimanche soir, j’ai créé un compte et j’ai déposé notre adresse. Opendoor auto a rempli la plupart des informations sur notre maison, après quoi j’ai répondu à un court questionnaire. Quelques instants plus tard, Opendoor m’a fourni une offre préliminaire solide pour la maison qui était conforme à nos attentes (basée sur les estimations de Zillow, que nous avons trouvées assez agressives).

L’ensemble du processus a pris pas plus de 10 minutes.

Après cette offre préliminaire, un bot m’a demandé si je voulais aller de l’avant avec une visite virtuelle via un appel Zoom mobile. J’ai dit oui, programmé une visite virtuelle pour le lendemain, et on m’a envoyé par SMS un lien vers la réunion Zoom. Ainsi, lorsque le lundi soir est arrivé, j’ai simplement cliqué sur le lien et un représentant d’Opendoor m’a accueilli.

Nous avons fait une visite de 15 minutes de la maison via Zoom, en examinant diverses pièces, services publics et appareils électroménagers. C’était simple et rapide, sans aucun problème. Après cette procédure pas à pas, le représentant et moi avons discuté pendant 15 minutes supplémentaires pour savoir à quoi s’attendre ensuite et qui contacter si nous avions des questions.

Ce processus complet a pris pas plus de 30 minutes.

Vingt-quatre heures plus tard, Opendoor m’a envoyé par e-mail mon offre finale, qui était au-dessus de mon offre préliminaire, bien au-dessus de la valeur marchande et bien au-dessus de nos attentes. Nous avons été agréablement surpris. L’offre finale comprenait également des déductions pour les réparations et les frais de clôture – qui étaient faibles – ainsi que les frais de service de 5 % d’Opendoor (qui, bien sûr, dépassent les 6 % que vous devez payer aux agents du vendeur et de l’acheteur dans le maquette).

Fait important, l’offre finale comprenait également des options de clôture flexibles et une période de location gratuite. C’est-à-dire que nous pouvions sélectionner n’importe quelle date de clôture que nous voulions, allant de 14 jours après la signature à 90 jours après la signature, et nous étions autorisés à vivre dans notre maison pendant sept jours gratuitement après la clôture.

Oh, et c’était en espèces (bien sûr), ce qui signifie qu’il n’y a eu aucun questionnement sur le financement et les qualifications.

Nous avons été bluffés par l’offre. Le prix était super. Les coûts étaient faibles. La flexibilité était inégalée. Les avantages étaient incroyables.

Donc, nous avons signé l’offre mercredi soir et l’entiercement officiellement entré – 72 heures seulement après le début du processus de vente à domicile.

Aucun étranger n’a traversé notre maison. Nous n’avions rien à mettre en scène. Il n’y avait pas d’agents. Aucune négociation dans les deux sens. Sans tracas. Pas de journées portes ouvertes. Rien. Nous avons vendu notre maison, à un prix supérieur au marché, avec des coûts inférieurs au marché, en trois jours grâce à un processus entièrement virtuel qui nous a permis de déménager selon notre propre calendrier.

Je ne suis pas fan d’utiliser le mot “parfait. ” Je ne crois pas que la perfection soit accessible à n’importe qui ou n’importe quoi. Mais c’était aussi proche d’un processus de vente à domicile parfait que vous pouviez trouver.

Il y a quelques jours à peine, nous avons officiellement fermé la maison. Il n’y a eu aucun problème d’entiercement. Aucun problème avec la société de titre. Tous les fonds sont arrivés exactement comme nous l’avions prévu – tout s’est déroulé sans accroc.

Malheureusement, Opendoor ne vend pas encore de maisons à San Diego – ils ne font que les acheter – nous n’avons donc pas pu évaluer le processus « d’achat via Opendoor ». Mais les critiques suggèrent qu’il s’agit d’une mise à niveau aussi importante que le processus de «vente via Opendoor», auquel cas cette société est en bonne voie pour remodeler fondamentalement la façon dont les consommateurs achètent et vendent des maisons en Amérique au cours de la prochaine décennie.

Croyez-moi. C’est l’avenir. J’ai toujours cru cela, car il est logique d’acheter et de vendre une maison en ligne sans intermédiaires à but lucratif. Mais maintenant que j’ai suivi le processus avec succès et que je sais de première main qu’Opendoor tient ses promesses, j’ai plus confiance que jamais dans l’entreprise.

Bien sûr, cela signifie que je suis plus confiant que jamais dans le stock.

Vous remarquerez que le stock d’Opendoor a été battu en 2021. Cela n’a rien à voir avec les affaires d’Opendoor. L’ensemble du secteur de la croissance s’est effondré en 2021 dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes croissantes et d’inquiétudes quant à l’allongement des valorisations.

Mais l’inflation ne détermine pas le cours d’une action individuelle – la croissance des bénéfices ne.

Et Opendoor s’efforce de créer la meilleure expérience d’achat à domicile au monde, ce qui jette les bases d’une croissance énorme des volumes et des revenus dans les années à venir, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les produits ultra bon marché, ultra-rapides et ultra-rapides d’Opendoor. processus commode.

Toute cette croissance de volume et de chiffre d’affaires débloquera des économies d’échelle et entraînera une forte expansion de la marge bénéficiaire. Cela entraînera, bien sûr, une énorme croissance des bénéfices, qui à son tour entraînera une énorme appréciation du cours des actions.

En d’autres termes, la baisse actuelle du stock Opendoor est un opportunité – une opportunité incroyable – d’investir dans l’avenir du logement avec une remise significative.

C’est pourquoi l’action Opendoor est un avoir de base dans mon Investisseur innovant portefeuille – un portefeuille dédié à l’investissement dans les entreprises les plus innovantes au monde, créant les meilleurs services et produits au monde, qui vont fondamentalement remodeler notre vie quotidienne au cours des prochaines années.

Ce ne sont pas des transactions à court terme. Ce ne sont pas des actions « acheter aujourd’hui, vendre dans trois mois ». Ce sont des investissements pluriannuels, avec un énorme potentiel pluriannuel pour les investisseurs qui sont prêts à attendre que ces entreprises changent le monde.

De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. C’est vrai dans la vie, comme en bourse. Mon portefeuille Innovation Investor regorge d’opportunités d’investissement qui généreront des rendements énormes pour les investisseurs patients.

Et maintenant que vous connaissez mon expérience directe avec Opendoor, je pense que vous serez encore plus impressionné par la recherche et l’analyse collectives que nous avons compilées sur OPEN stock, qui est l’une des meilleures sociétés que j’ai rencontrées dans un longtemps.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.