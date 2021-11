« Je viens d’entendre ce crack » – George Groves se souvient d’avoir combattu un premier Gennady Golovkin et d’avoir eu du mal à respirer

Gennady Golovkin a cassé la côte de George Groves lors d’une séance d’entraînement qui a laissé le Britannique du mal à respirer.

L’ancien pivot des poids moyens est l’un des plus gros puncheurs livre pour livre de la boxe et avait une aura redoutable autour de lui lors d’une course sensationnelle entre ses débuts et 2017.

.

Golovkin est l’un des grands de la boxe de tous les temps

Originaire du Kazakhstan, le joueur de 39 ans n’a jamais été arrêté, ni même renversé, en boxe et a le pouvoir de faire de la vie de n’importe qui un enfer.

L’ancien champion du monde des super-moyens Groves l’a découvert de ses propres yeux lorsqu’il l’a combattu au Summit à Big Bear Lake sous l’œil vigilant d’Abel Sanchez.

Malgré l’offre de protection, ‘Saint George’ a refusé et s’est retrouvé avec une facture d’hôpital en plus.

« Alors Gennady porte ce protecteur corporel », a déclaré Groves à Boxing Social. «C’est comme un gilet pare-balles de football américain.

. – .

Groves est l’un des meilleurs originaires du Royaume-Uni

« C’est ce truc en plastique mince et ça va autour de vos côtes. Et il a dit : « Vous en voulez un ? Et j’ai dit. « Non, je ne suis pas fou ! »

« Il m’a dit : ‘Tu es sûr ? Parce que Gennady en porte un ? Et j’ai dit non parce que cela gênerait.

« Alors j’ai fait le premier espar et ça s’est bien passé, mais je respire fort et j’ai un peu de mal. Je pense que nous avons fait trois/quatre rounds et c’était suffisant, il avait d’autres partenaires d’entraînement là-bas.

«C’était sa dernière semaine de combat avant qu’il ne se batte et je venais de sortir de l’avion après une défaite par KO devant tout le monde.

.

Golovkin possède un énorme pouvoir de pincement

« Alors j’ai dit que je devais faire un peu mieux la prochaine fois. Il a de nouveau demandé : « Voulez-vous la ceinture de sécurité ? » Et j’ai dit: ‘Non, je ne suis pas ****, je n’en veux pas.’

« Alors nous nous impliquons et je vais beaucoup mieux cette fois-ci ; Je le rattrape, je lui colle un peu mais j’ai conscience de l’inaptitude donc je ne veux pas craquer.

« Gennady est tout simplement brillant, il a cette puissance phénoménale et tout doit venir de ses lats, mais il vous frappe et c’est un coup de poing.

« Je suis un vieux chien rusé maintenant, j’ai été là-dedans avec tout le monde et vous ne pouvez pas me faire toucher-toucher-fouet et devenir étrange – mais il l’était !

.

Abel Sanchez a dû aider de nombreux partenaires d’entraînement à trouver l’hôpital

«Je ne savais même pas que ça allait arriver et ce n’était pas comme si je pouvais y mettre le bras à temps, mais il s’en est sorti. Je ne l’ai même pas vu venir.

« Donc, je m’emporte probablement un peu, la main droite heureuse que j’étais, puis il fait toucher-toucher-fouet et j’entends juste ce *craquement*.

« Il n’y a aucune aide à être à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, mais je ne peux pas vraiment avoir beaucoup d’air et l’air qui entre est vraiment très douloureux. Alors je suis revenu dans le coin et je me suis dit : « Je pense qu’il m’a cassé une côte ».

« Je ne voulais pas sortir, mais il n’y a pas grand-chose là-dedans pour moi en ce moment ! Alors nous avons dit : ‘Abel, il s’est fait mal à la côte.’

« Et il a dit : « D’accord, savez-vous où se trouve l’hôpital ? » »