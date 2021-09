Je viens du Salvador… MISE À JOUR 2

# Salut, ça fait un moment depuis mon dernier message donc je veux donner à tout le monde une mise à jour en ajoutant aussi ma perception personnelle sur la façon dont les choses se passent.

Pour commencer, l’application chivo (portefeuille officiel) n’a pas été entièrement publiée sur tous les téléphones Android, bien que ce ne soit qu’une question de temps.

Voici un récent [tweet](https://twitter.com/nayibbukele/status/1440033171009982475) du président Bukele disant que 1,6 million de Salvadoriens utilisent déjà l’application chivo.

Bukele aussi [tweet](https://twitter.com/nayibbukele/status/1438711414064128005) cette application chivo est 100% fonctionnelle, mais il reste encore de nombreux problèmes à résoudre.

* Problème de conception UX, le réseau Lightning (LN) est masqué. ([See here some screenshots](https://imgur.com/a/3d9S3D1))

* La plupart des gens ne connaissent pas les différences entre la couche 1 (L1) et LN, ils appuient simplement sur « recevoir » et vous montrent le code QR USD ou Bitcoin.

* Les transactions dans LN sont ok.

* Les transactions L1 entre l’application de chivo sont correctes.

* *Les transactions L1 de l’application chivo vers d’autres portefeuilles (Trust, Exodus, etc.) prennent* ***jours*** *pour arriver.*

* J’envoie une transaction de 2,00 $ le sept. 8 (la même transaction dont j’ai parlé dans mon dernier message) à mon portefeuille d’exode, le 7 septembre d’aujourd’hui. 20 et je ne l’ai pas encore reçu. De mon point de vue personnel, c’est le problème le plus courant que les gens publient sur les réseaux sociaux, et comme l’argent n’arrive pas, beaucoup paient en USD, ce qui signifie qu’ils paient en fait le double.

​

* Le code QR USD affiche des informations personnelles. En utilisant un scanner qr, vous pouvez lire la personne DUI (Salvadoran ID) et son nom complet.

* Il y a des gens qui publient leurs codes QR comme une blague envers l’anti-bitcoin “si vous ne voulez pas les 30 $ alors envoyez-les ici”, beaucoup leur conseillent de supprimer leur message car tout le monde peut voir leurs données mais eux non plus Cela ne vous dérange pas ou je ne comprends pas quel est le problème.

* [Here’s a code](https://twitter.com/JoseValdezSV/status/1439426897981677568), essayez de le scanner avec le scanner de code qr de votre choix. Ce type est un employé du gouvernement, donc ses informations sont publiques de toute façon.

​

* Il y a des problèmes pour retirer de l’argent de l’application chivo vers un compte bancaire (notez que vous devez d’abord convertir btc en USD pour utiliser cette fonctionnalité). Parfois ça marche bien d’autres pas.

* Certains se déconnectent au hasard.

* Il y a des moments où vous ne pouvez pas effectuer de transactions, probablement en raison de problèmes de serveur depuis l’ajout de nouveaux appareils.

* Certaines personnes déclarent ne pas être en mesure d’envoyer de l’argent depuis le site Web de Chivo en utilisant les cartes de crédit de Banco Agricola (banque locale) et Chase.

* Chivo atm peut être utilisé avec n’importe quel portefeuille. ([Video by Marc Falzon](https://twitter.com/MarcFalzon/status/1439597651377414149))

​

**Maintenant quelques aperçus sur l’environnement général qui est vécu.**

Les guichets automatiques de Chivo sont bondés presque toute la journée. Les gens font la queue et demandent des conseils, cependant (c’est mon point de vue), la plupart d’entre eux veulent juste retirer le bonus de 30 $. Seule une minorité l’utilise pour retirer des envois de fonds ou l’utilise à d’autres fins.

Étant donné que la plupart des guichets automatiques sont bondés, de nombreuses personnes achètent le bonus btc de 30 $ pour seulement 25 $.

Laissez-moi vous expliquer (veuillez noter que je ne dis pas que c’est ce que font la plupart des gens. C’est juste un phénomène courant), vous vous inscrivez dans l’application chivo et obtenez le bonus de 30 $, vous souhaitez retirer cet argent pour avoir de l’argent. Pour ce faire, vous devez d’abord envoyer les 30 $ à une autre application chivo, puis vous les renvoyer pour pouvoir les retirer du guichet automatique. Ensuite, vous cherchez un guichet automatique pour constater qu’il est bondé. Pour éviter tous ces tracas il y a des gens qui vous donnent immédiatement 25$ en cash et vous envoyez votre bonus btc. Ce type de « business » se produit dans de nombreux endroits. Presque tout mon quartier a en fait vendu son bonus btc pour 25 $.

Mis à part le nombre de téléchargements affichés dans les magasins, il n’y a pas d’autres données officielles… je ne sais pas vraiment si les gens utilisent réellement le portefeuille après avoir obtenu les 30 $.

Cela peut prendre un certain temps pour voir si les gens utilisent btc ou s’en débarrassent. Il n’y a pas de programmes d’éducation sur btc du gouvernement à part vous apprendre à utiliser l’application chivo.

​

**Maintenant, laissez-moi vous poser une question et lancer la discussion.**

En quoi btc est-il meilleur que l’USD au quotidien ? Tenant compte du fait que de nombreuses familles n’ont aucune épargne et vivent avec ce qu’elles gagnent quotidiennement ou avec un chèque de paie hebdomadaire/mensuel. Comment les familles sont-elles censées profiter de l’augmentation de prix de la btc si elles ne peuvent pas les conserver plus d’un mois ?

Pour le moment, personne ne semble avoir la réponse. C’est le dilemme de nombreuses familles à faible revenu qui sont prêtes à essayer btc.

​

​

***PD : Pour les personnes qui m’envoient des messages, j’essaierai de répondre cette semaine, désolé pour le retard.***

