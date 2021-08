« Je vis avec 47 $ par jour – voici comment je passe mon temps »

Avant que Covid ne frappe en mars de l’année dernière, je gagnais un revenu décent d’environ 4 000 $ par mois en tant que producteur de vidéos indépendant. Mais à mesure que la pandémie s’intensifiait, ces revenus de concerts ont rapidement diminué à 700 $.

En raison de toutes les incertitudes quant à l’avenir, je me suis retrouvé à dormir sur un futon chez ma sœur dans le New Jersey. Je me sentais agité et tous les voyages que j’avais l’habitude de faire pour le travail me manquaient.

Mais quelques mois plus tard, mes prières ont été exaucées : la Croatie a annoncé qu’elle commencerait à offrir un permis de séjour d’un an aux nomades numériques (toute personne hors de l’Union européenne travaillant à distance) en janvier 2021.

J’avais déjà visité la Croatie et j’étais complètement captivé par le pays, j’ai donc décidé de postuler.

Obtenir le permis de séjour nomade numérique en Croatie

J’ai fait beaucoup de travail de préparation entre avril et décembre avant d’obtenir l’approbation pour le permis.

Les frais de traitement de la demande étaient de 100 $ et pour être admissible, je devais avoir un revenu mensuel d’au moins 2 750 $. Ainsi, tout au long des mois suivants, j’ai construit agressivement un flux de revenus récurrents à partir de concerts indépendants (production de vidéos et rédaction) via Upwork.

En décembre, j’étais revenu à environ 4 000 $ par mois. J’étais aussi un épargnant obsessionnel et je dépensais rarement mes gains. Donc, avec les 76 000 $ que j’avais sur mon compte d’épargne, je me sentais suffisamment en sécurité financièrement pour vivre à l’étranger.

Zoom avant IcôneFlèches pointant vers l’extérieur

Une belle rue au coeur du centre-ville de Split

Photo : Steve Tsentserensky

En plus de l’exigence de revenu, je devais présenter une preuve d’assurance maladie internationale (que j’ai obtenue par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance voyage basée aux États-Unis appelée Seven Corners), obtenir une vérification des antécédents du FBI et fournir une adresse à laquelle je resterais.

Je dépense beaucoup moins en Croatie qu’aux USA

Je vis actuellement à Split, la deuxième plus grande ville de Croatie, située sur la rive orientale de la mer Adriatique.

Les vues sont magnifiques et le coût de la vie est beaucoup moins cher par rapport à la plupart des grandes villes américaines. Le loyer moyen d’une chambre à coucher à Jersey City, par exemple, est de 2 779 $ (sans compter les services publics), selon le site Web d’annonces de location RentCafe.

Zoom avant IconFlèches pointant vers l’extérieur

Les dépenses mensuelles moyennes de Steve Tsentserensky

Gene Woo Kim | CNBC le faire

Je vis seul dans un appartement de 650 pieds carrés, que j’ai trouvé via un groupe Facebook pour les expatriés en Croatie. Je loue directement du propriétaire pour 540 $ (incluant les services publics) par mois.

Marmontova Ulica, une rue animée de Split regorgeant de boutiques et de restaurants. Au loin, l’île de Brač.

Photo : Steve Tsentserensky

Je dépense en moyenne 47$ un jour. Voici une ventilation (à partir de juin 2021):

Loyer et charges: 540 $Assurance santé: 65 $Nourriture (épicerie, repas au restaurant et boissons) : 608 $Abonnements: 14 $Téléphone: 12 $Voyage récréatif: 185 $

Le total: 1 424 $

Comment je passe mes journées

Dès que mon réveil sonnera à 6h30, je ferai du café turc et je prendrai un petit-déjeuner simple – généralement des œufs, des légumes, du fromage et du pain grillé.

Ensuite, je me plonge directement dans mes projets de freelance. J’essaie de travailler environ huit heures en semaine. Étant donné que la plupart de mes clients sont basés aux États-Unis, je programmerai des appels de travail à l’heure normale de l’Est ou du Pacifique.

Si j’ai envie de manger à l’extérieur pour le déjeuner (10 $ à 14 $, pourboire compris), il y a plusieurs endroits accessibles à pied. J’adore les visites à la boulangerie pour un savoureux burek, une pâtisserie savoureuse généralement remplie de viande ou de fromage (2 à 3 $).

Un burek au fromage et un double expresso dans un café de Split coûtent environ 5 $.

Photo : Steve Tsentserensky

Un bon dîner sur la côte comprendra de nombreux plats de fruits de mer comme le risotto au thon, au poulpe et à l’encre de calmar (18 $ à 30 $, boissons et pourboire compris).

Risotto à l’encre de seiche et bière de Dujkin Dvorlocal, un restaurant local de Split, pour un peu moins de 18 $.

Photo : Steve Tsentserensky

Je suis une personne assez sociable et j’ai rencontré beaucoup de gens formidables à Split, à la fois des locaux et d’autres expatriés. Le week-end, je pouvais passer des heures à avoir des conversations intéressantes avec des amis autour d’espressos à 2 $.

Depuis mon appartement, je suis à trois minutes à pied des célèbres ruines du palais de Dioclétien. Construites au tournant du IVe siècle et considérées comme le cœur de la ville, les rues de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ont été lisses par les piétons.

Les célèbres ruines du palais de Dioclétien

Photo : Steve Tsentserensky

Je suis également à six minutes de la Riva, une promenade au bord de l’eau regorgeant de cafés, de bars, de restaurants et de boutiques.

A 35 ans, voyager a toujours fait partie intégrante de ma vie. Depuis mon arrivée en Croatie, j’ai fait un certain nombre de voyages pour voir davantage ce pays d’une beauté infinie.

Quelques endroits où je suis allé : Zagreb (où j’ai vécu quelques mois), Rijeka, Zadar et les îles de Hvar et Brač. Plus récemment, j’ai fait un trajet en bus de deux heures (28 $ pour un aller-retour) jusqu’à Zaton.

Une vue sur la cathédrale de Zagreb, une église-cathédrale catholique romaine et le deuxième plus haut bâtiment de Croatie.

Photo : Steve Tsentserensky

Le rythme de vie en Croatie est radicalement différent — et bien plus ma vitesse — qu’au New Jersey. Lorsque vous combinez cela avec l’abordabilité, les gens sympathiques, les activités amusantes et les faibles taux de criminalité, il n’y a pas grand-chose à redire.

Continuer la vie nomade

L’un des inconvénients de travailler et de vivre à l’étranger est de manquer et d’être loin de ma famille et de mes amis, j’espère donc faire un voyage de retour chez moi à un moment donné.

L’une des attractions les plus emblématiques de Split est la cathédrale Saint-Domnius, remplie de peintures murales, d’autels sculptés et d’un clocher escarpé.

Photo : Steve Tsentserensky

Alors que la Croatie tiendra à jamais une place dans mon cœur, plusieurs autres pays, dont la Géorgie et le Portugal, proposent également des visas nomades numériques. Une fois mon permis expiré ici en mars 2022, je prévois de profiter de ces opportunités et de continuer la vie nomade aussi longtemps que possible.

La liberté de travailler de n’importe où et de tracer sa propre voie est un peu addictive, et sa spontanéité est une grande partie de ce qui me procure de la joie.

Steve Tsentserensky est producteur vidéo, photographe et écrivain. Il vit actuellement en Croatie grâce à un permis de séjour nomade numérique. Suivez-le sur Instagram.

