“Je vis chaque match comme si c’était le dernier, et j’essaie d’en profiter”

12/06/2021 à 20:06 CEST

Pau Gasol revient en finale de la Ligue Endesa 20 ans plus tard. A cette époque, c’était un gamin qui montrait les bonnes manières, et qui a laissé sa marque pour conquérircette Ligue qui l’a catapulté plus tard en NBA.

À présent, Avec tout son chemin parcouru et deux bagues NBA, il peut boucler le cycle victorieux avec une autre Ligue Endesa, dans sa pleine maturité et voyant la fin de sa carrière avec sérénité. Aidez maintenant le Barça à remporter la Ligue après sa brillante demi-finale

« Cette finale me rappelle de bons souvenirs & rdquor ;, explique Pau, dans une interview à ACB, dans les heures précédant le départ de la finale.. « Nous avons gagné la série 3-0, nous avons gagné à Raimundo Saporta. Ce sont toujours de bons souvenirs », confie le vétéran du centre de 40 ans.

Une saison différente

Reconnaître les circonstances particulières de la saison et comment l’équipe a dû s’adapter. « Ces play-offs ont été expressifs. Nous avons tous dû nous adapter à une réalité différente. Désormais, chaque match est bien plus important qu’un play-off à cinq. C’est pourquoi il est important de commencer, et bien et très important de gagner ce premier match & rdquor;, a-t-il déclaré.

Il assure avoir un grand respect pour Madrid. «Ils ont une grande équipe malgré les pertes qu’ils portent. Ils ont montré un caractère gagnant, des joueurs de qualité, nous devrons donc faire un bon travail en défense, soigner les détails et aimer plus que votre rival & rdquor;

« Au final, il s’agit d’y aller & rdquor ;, commente celui de Sant Boi, qui semble profiter de chaque minute supplémentaire que sa carrière lui accorde.. & rdquor; Je l’ai vécu pendant longtemps et ma vie personnelle comme Si j’avais joué à mon dernier match et que j’essaie d’en profiter. J’ai travaillé dur pour être ici après deux ans et heureux de ma performance et de ma condition physique, voulant profiter de & rdquor; Il a dit.

« J’essaie de faire de mon mieux tant que je suis sur la piste., et heureux que ma production ait été élevée & rdquor;, a conclu la star, qui en ces quelques mois, est déjà entrée dans l’histoire dans la baraque de la Ligue Endesa.