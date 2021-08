“Je vis gratuitement dans la tête de Conor McGregor”

Dustin Poirier avant son troisième combat avec Conor McGregor à l’UFC

Dustin Poirier a récemment accordé une interview à ESPN dans laquelle il a fait des déclarations vraiment intéressantes. Comment pourrait-il en être autrement, l’un des grands thèmes de conversation avait à voir avec Conor McGregor et la rivalité qu’ils entretiennent depuis des années. L’Américain assure que il se fiche de tout ce qui se passe avec les Irlandais.

Dustin Poirier et sa rivalité avec Conor McGregor

« Cela ne me dérange pas vraiment, je m’en fiche vraiment. Quand j’y pense avec le recul, comme aujourd’hui, j’y ai pensé comme : “Le gars est probablement en train de perdre la tête”. Il ne peut pas vraiment s’entraîner. Il a une jambe blessée qu’il essaie de réhabiliter. Loyer gratuit. Je vis juste dans sa tête sans payer de loyer« Affirmé Dustin Poirier.

Avis

Conor McGregor et Dustin Poirier s’affrontent à l’UFC

Prochaine étape chez les poids welters ?

Dans le même entretien, “The Diamond” a parlé de son éventuelle ascension au poids welter de l’UFC.

«Bien sur que je le ferais. Ce sont des gros gars, mec. On verra. Je peux certainement me battre à 170 livres. Honnêtement maintenant, à 155 livres, mon métabolisme a rattrapé son retard. Quand je coupais 145, entre les combats, je devenais beaucoup plus lourd qu’aujourd’hui. Je pense que mon corps se dégradait et portait beaucoup de poids. Je tirais jusqu’à 190 quand je combattais des gars 145. Maintenant, je n’ai pas dépassé 182. C’est vraiment le maximum que je marche. Mais je pense que je pourrais aussi me battre à 170. Il y a des combats amusants là-bas« A conclu l’ancien champion par intérim des poids légers.

