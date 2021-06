“Je vis un rêve” avec l’équipe espagnole et le FC Barcelone

17/06/2021

Le à 06:56 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

L’Eurocopa a commencé et on voyait déjà que ce ne serait pas un tournoi facile avec le nul face à la Suède, voyez-vous toujours la direction du groupe comme objectif principal ?

Notre ambition est maximale. Il faut y aller étape par étape, match après match, même si l’ambition de l’équipe est très grande. Ce groupe est spectaculaire, dans toutes les séances d’entraînement, nous voyons un niveau énorme. Je n’ai jamais vu une livraison comme celle-ci et cela en dit long sur cette équipe.

L’équipe espagnole a-t-elle un problème avec le but ?

Non, tout le monde dans l’équipe est capable de marquer des buts. Álvaro (Morata) a eu la malchance de l’occasion l’autre jour, mais nous savons tous que c’est un grand joueur. On lui fait confiance, on se soutient et il marquera de nombreux buts.

Ce serait toujours bien pour La Roja d’avoir ‘Kun’ Agüero sur le banc juste au cas où…

Kun ? (Rires) Ce ne serait pas mal… Je n’ai pas besoin de beaucoup parler de lui, il en a assez de marquer des buts en Angleterre. J’espère qu’il pourra aussi le faire avec nous au Barça.

“Nous avons une super équipe”

Au-delà de la question du but, quelle analyse faites-vous de vos débuts ?

On savait déjà que ça allait être très dur. C’est comme ça chaque année, l’autre jour on méritait un peu plus. Leur plan était d’être enfermé à l’arrière. Sans commettre d’erreurs et profiter de tout contre. L’équipe était très bonne dans l’ensemble. Nous devons maintenir la même attitude et le même engagement que lors du premier match.

L’aspiration devrait-elle être le titre comme le dit Luis Enrique ?

Nous avons une grande équipe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la Pologne et obtenir les trois points. Nous voulons que la victoire renforce ce que nous faisons.

Est-ce intimidant d’avoir Lewandowski devant vous ?

C’est un grand joueur. Cela a été démontré en Bundesliga, où il a battu son record. C’est un grand joueur, que nous respectons, mais sur le terrain tout est pareil.

Il doit être fou pour débuter…

Je suis heureux de profiter de cette opportunité. Si Luis pense que je devrais débuter, je suis à cent pour cent préparé et impatient.

“Laporte est un gagnant”

Dans l’une de vos équipes, aviez-vous vu deux centraux gauchers jouer ensemble ?

Dans un match avec City, mais il l’avait rarement vu. Bien qu’avec deux joueurs de la qualité d’Aymeric (Laporte) et de Pau (Torres) cela puisse se faire parfaitement.

Que me dit-il de son ancien coéquipier à City, Laporte ?C’est un grand joueur, il a été vu à ses débuts et je suis très heureux pour lui.

Il a une sortie de balle spectaculaire, une gauche que j’ai vue dans quelques centres et une attitude gagnante qui est très importante dans le monde du football.

Comment avez-vous évalué dans le vestiaire que votre engagement à être nationalisé était remis en cause ?

Nous n’avons pas beaucoup joué à cela. Aymeric s’engage à 100%, comme tout le monde ici. Il a déjà montré et continuera de la même manière.

On dit qu’ils peuvent redevenir coéquipiers au Barça…

Je ne sais pas. Nous n’avons pas parlé de cela. Nous sommes concentrés sur l’Euro, mais s’il vient avec nous, c’est évidemment un grand joueur.

Être en équipe nationale, signer au Barça… beaucoup de choses fortes lui sont venues d’un coup.

Je vis un rêve. Je vais jouer dans le club où j’ai toujours voulu être, maintenant je partage l’équipe nationale avec des joueurs de très haut niveau, avec le coach et nous voulons tous profiter de l’Euro Cup ensemble. La fin de saison est spectaculaire.

Vous avez l’impression d’être sur un nuage ?

C’est difficile à assimiler au début, mais quand tu te lances dans la compétition, tu vois que tu es dans quelque chose pour lequel beaucoup de gens se battent et tu as l’opportunité d’y être. Vous l’appréciez encore plus.

Que souligneriez-vous à propos de Luis Enrique ?

L’attitude qu’il transmet, l’idée qu’il veut lui est fidèle. Il nous le montre dans les conférences et les vidéos. Il a un caractère gagnant, il le transmet et c’est très important. Je l’aime beaucoup.

Est-ce similaire à Guardiola ?

Ils sont similaires pour sortir avec le ballon joué, en haute pression, mais en termes d’expressivité, ils sont un peu différents. Ils sont tout les deux très bien.

Avec Pep, il a connu une saison étrange sans jouer, mais ils se sont toujours félicités.

Je ne peux avoir que de bons mots pour Pep. Il connaissait la décision de ne pas renouveler, il l’a prise et nous n’avons eu aucun problème. Je suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi.

Eric Garcia, sur la pelouse de la Ciudad del Fútbol

| Pablo Garcia / RFEF

Pour les personnes qui ne connaissent pas encore très bien votre jeu, comment vous définiriez-vous ?

Je suis un défenseur qui fait jouer le ballon. Défensivement, j’aime jouer, lire beaucoup le jeu, anticiper les choses, parler beaucoup. C’est un moyen de rester en contact avec mes coéquipiers et c’est important.

Quelles sont vos références ?

Piqué, Puyol et Mascherano.

Peut-on être puissant sans être grand ?

Les exemples sont Puyol et Mascherano. Sans avoir beaucoup de taille, ils lui ont fourni de la force et surtout de l’intelligence.

La comparaison avec Piqué met-elle beaucoup de pression ?

Nous avons des similitudes avec le départ de Manchester, mais ce qu’il a fait dans le football est impressionnant. Il est l’un des meilleurs au monde et ce sera une bonne chose d’apprendre avec lui.