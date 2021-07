“Je vise l’or, mais c’est un territoire hostile”

04/07/21 à 06:30 CEST

A 36 ans se présente une opportunité qui était autrefois une utopie de Damien Quintero. Pour la première fois de l’histoire, le karaté, son sport, sera olympique aux Jeux de Tokyo. Une aventure passionnante l’attend après une vie consacrée au karaté qui lui a valu d’atteindre ce moment important en tant que numéro un au classement mondial, d’où il aspire au maximum. «C’est le début du karaté aux Jeux Olympiques et apparemment ce sera la fin donc j’espère obtenir une médaille. Avec le simple classement nous sommes déjà entrés dans l’histoire, mais je suis impatient de cette médaille et si c’est l’or, tant mieux & rdquor ;.

A 36 ans, certains Jeux arrivent et en plus un an de retard. Quintero, qui s’entraîne au CAR à Madrid, analyse la situation : “Strictement parlant du sport, ça aurait été mieux l’année dernière, nous nous en sortions très bien. Au cours de cette année supplémentaire nous avons peaufiné de nombreux détails cela m’a même donné le temps d’intégrer un nouveau Kata qui sera probablement l’un de ceux choisis pour les Jeux & rdquor ;.

Pourtant, de l’illusion de Tokyo, les karatékas sont tombés dans la déception de Paris 2024 où ils ont annoncé qu’ils abandonneraient ce sport : « Ce bâton était dur, mais peut-être qu’il me met encore plus en colère non pas tant pour moi personnellement que pour le générations qui suivent. Il faudra prendre du recul & rdquor ;.

Damián explique les avantages d’être sur la liste des élus : « En Espagne, nous connaissons la différence entre un sport olympique et un sport non olympique. Est très grand. Aujourd’hui, je peux me consacrer à « plein temps » en tant que karatéka et c’est mon travail. Mais je viens d’une époque où il fallait combiner travail ou études avec formation et c’était beaucoup plus compliqué. Il est difficile d’y revenir lorsque vous avez mangé ce bonbon. Soudain, le rêve est terminé & rdquor;.

Après avoir assuré que “je félicite le Japon d’avoir inclus le karaté & rdquor;, il assure qu’aux organisateurs de Paris 2024 il leur dirait” de reconsidérer un peu et de voir d’abord comment fonctionne le sport dans les & rdquor; Jeux.

Beaucoup de responsabilités pour les karatékas

Quintero assure qu’il se sent un peu plus responsable d’être la seule fois où le karaté sera aux Jeux : “Je sors toujours pour gagner et ce ne sera pas différent, mais il est vrai que nous avons une responsabilité supplémentaire. Il faut le faire très bien pour vraiment montrer ce qu’est le karaté. C’est un sport avec de nombreuses valeurs telles que le respect ou l’humilité, il est connu dans le monde entier et compte de nombreux pratiquants dans le monde & rdquor;.

Damián Quintero aspire à tout aux Jeux Olympiques

| VALENTÍ ENRICHIR

Avec ce panorama, Damián, numéro un du classement, ne cache pas : « Je vise l’or. Et si c’était le numéro dix aussi. Être le 1er est le résultat de nombreuses années de travail avec les entraîneurs et la fédération. Nous sommes donc là pour chercher l’or & rdquor;, phrase.

Sans aucun doute, une compétition de karaté au Japon, où ce sport est né, est toujours plus compliqué. “Mon plus grand rival est le japonais Ryo Kiyuna et c’est la finale que tout le monde attend, dont tout le monde parle et je l’espère. Je veux penser que les juges seront disciplinés, objectifs et cela n’influencera pas que le public soit entièrement japonais, mais ce sera compliqué, nous serons en territoire hostile, mais ce sont des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler.

“Je suis un karatéka discipliné, très têtu et je ne suis pas un racanear je suis toujours à cent pour cent”

L’homme de Malaga, ingénieur aéronautique de profession, se définit comme un « karatéka discipliné, très têtu et je ne suis pas un racane, je le suis toujours à cent pour cent. Ce que je fais le moins bien, ce sont certaines positions car mon élasticité n’est pas ma meilleure vertu. J’améliorerais mon élasticité afin de pouvoir rendre les positions un peu plus esthétiques & rdquor ;.

Après les Jeux, Quintero souhaite continuer à concourir encore un an « mais vraiment en profiter sans avoir la pression d’avoir à obtenir certains résultats & rdquor ;.

test du sport à Damián Quintero avant les Jeux Olympiques | Valentin Enrich