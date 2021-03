« Je vois Neymar bien supérieur à Mbappé »

30/03/2021 à 10h36 CEST

Être le capitaine de la filiale de Barcelone est une lettre d’introduction suffisante pour faire carrière dans de nombreuses équipes en Espagne mais Sergi Palencia a opté pour une voie moins conservatrice lorsqu’il a décidé de se tourner vers le football français.

Le défenseur a d’abord tenté d’être prêté aux rangs des Girondins de Bordeaux et a ensuite accepté de revêtir le maillot de Saint-Étienne. Deux expériences qui l’ont endurci et dont Leganés profite désormais, où il joue en prêt.

« La base est la même que lorsque je suis parti mais l’expérience est différente. Et chaque fois que vous vivez un an, à l’étranger ou ailleurs, vous l’acquérez. Cela vous aide dans les années ultérieures. Je considère qu’à part le football, il y a des aspects. dans le physique où j’ai pu m’améliorer, même à l’offensive », explique-t-il à ..

« Maintenant, je peux avoir plus de voyages, plus de répétitions d’efforts. J’ai pris ça en France, car il faut s’y habituer au rythme plus physique. Et j’ai beaucoup mûri. Aussi quand il s’agit de faire preuve d’empathie avec les collègues. Avant, peut-être que ça m’énervait trop, j’étais trop irascible. Maintenant, je garde la tête froide », ajoute-t-il.

Il le sent et cela se voit sur le terrain, où il se révèle être un footballeur capable de faire ce que le jeu demande à tout moment. C’est peut-être pour ça que ça a fait la une avec José Luis Marti et maintient cette condition aux ordres de Asier Garitano.

Beaucoup peuvent considérer cela comme un pas en avant, mais la vérité est que Palencia Il indiquait déjà des moyens de diriger alors qu’il était l’un des points de repère de l’équipe de jeunes du Barça à une époque où La Masía avait cessé de regarder autant. Malgré cela, il n’y a pas de ressentiment.

« Un joueur de notre cinquième ne pouvait pas dire qu’il se serait beaucoup démarqué pour s’installer en équipe première. Adama était celui qui était le plus proche. Il y a certains joueurs, mais aucun ne s’est démarqué de manière à avoir une chance en équipe première », dit-il.

« Peut-être qu’il n’y avait pas assez de niveau, qu’être dans la première équipe est une fissure mondiale. Maintenant entre Ansu, Ilaix, Araujo… oui, vous pouvez voir qu’il y a ce niveau un peu plus haut ou qu’il est plus adapté à ce dont l’équipe a besoin », ajoute-t-il.

L’arrière-goût amer de l’occasion perdue ne semble pas rester comme ça, mais les moments positifs le font, Neymar. Celui de Badalona estime qu’il sera difficile de revoir le Brésilien avec l’élastique de Barcelone et n’hésite pas à le mettre sur l’échelle avant Mbappe.

« Je veille à Neymar bien supérieur à lui. Déjà en incidence, quand les deux sont sains, je vois que c’est plus l’équipe de Neymar que celle de Mbappe. Mais au niveau du pur talent pour moi Neymar, pour qui les blessures n’ont pas été beaucoup respectées et que nous l’avons perdu dans des matches importants, il est le deuxième meilleur au monde, tout le monde va bien. Sans aucun doute », dit-il.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il manque la star française: « Quand je l’ai affronté ce n’était pas un face-à-face total car il a joué plus en avant-centre ce match, mais jouer contre ces joueurs est formidable. C’est très bien et tu dois proposer un match dans lequel il ne se sent pas à l’aise, dans son cas tu dois l’empêcher de courir. «

« Si vous êtes capable de vous rétracter très rapidement lorsque vous perdez le ballon et de mettre les lignes ensemble beaucoup, ce ne sera pas si décisif là-bas. Mais si vous laissez passer une équipe comme le PSG, cela vous tuera. de ces situations, ils nous ont frappé avec un objectif », se termine.