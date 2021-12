« Je vois principalement des arnaqueurs à la recherche de ventouses »

Crédit photo : Kirsten Holst

Le producteur et compositeur Brian Eno nous a donné le genre de la musique ambiante. Il dit que les NFT sont des « arnaqueurs à la recherche de ventouses ».

Une récente interview avec l’artiste légendaire a capté ses réflexions sur les tendances croissantes de l’industrie de la musique. Les jetons non fongibles (NFT) ont pris un essor considérable en 2021 – les artistes profitant des avantages de style « ticket d’or » pour les fans et les ventes aux enchères d’art traditionnel. Eno dit qu’il pense que les solutions cryptographiques dans l’industrie de la musique sont un ensemble de solutions à la recherche d’un problème à résoudre.

«Je ne suis pas sûr de ce qui est apporté au monde qui fait une différence par rapport à autre chose que certaines chaînes de chiffres se déplaçant dans certains comptes bancaires. Je veux savoir ce qui change, ce qui est rendu différent, ce qui aide, ce qui bouge ? Je ne vois aucune réponse à cette question », dit Eno.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas participé à l’explosion de la NFT, Brian Eno a répondu qu’il n’avait rien vu qui vaille la peine d’être fait.

« J’ai été approché à plusieurs reprises pour« faire un TVN ». Jusqu’à présent, rien ne m’a convaincu qu’il y a quelque chose qui vaut la peine d’être fait dans cette arène. Cela vaut la peine pour moi de créer quelque chose qui ajoute de la valeur au monde, pas seulement à un compte bancaire. Si j’avais voulu avant tout gagner de l’argent, j’aurais eu une carrière différente en tant que personne différente.

« J’aimerais pouvoir avoir une vision plus positive en ce moment, mais je vois principalement des arnaqueurs à la recherche de drageons », déclare Brian Eno. «Et beaucoup d’artistes aux yeux brillants prêts à jouer ce dernier rôle. Pardonnez mon cynisme ; Je ne me sens pas trop positif en ce moment.

Eno a peut-être raison d’être sceptique quant au fait que les TVN soient une solution à un problème qui n’existe pas. Les technologies Web3 comme la blockchain sont censées être des perturbateurs – mais est-ce vraiment une bonne chose ? Certaines des plateformes que nous associons au Web 2.0 comme Spotify, DoorDash, Uber et Airbnb n’ont pas été les aubaines pour leurs industries respectives que beaucoup de gens espéraient.

Spotify a rendu la musique beaucoup plus accessible, mais les artistes eux-mêmes sont payés des fractions de centime pour leur musique. Il en va de même pour les chauffeurs de services comme DoorDash et Uber. Les hôtes Airbnb doivent faire face à de toutes nouvelles réglementations concernant leurs locations à court terme – il est donc naïf de croire que la technologie NFT ne s’accompagnera pas non plus de problèmes de base.