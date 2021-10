Je vole des géants ! L’arbitre donne un coup de poing à Urías

Les matchs des séries éliminatoires de la Major League Baseball 2021 continuent de progresser et le niveau de jeu, mais pas celui des arbitres et cette fois c’était Doug Eddings, qui volé aux géants et a donné un coup de poing à Julio Urías.

Le tangage

L’arbitre Doug Eddings vient de faire sauter deux lancers en un seul Kris Bryant au bâton. Au lieu de tracer une marche, Bryant finirait par frapper.#Géants #Dodgers #LADvsSF pic.twitter.com/pjf72uIiIg – Juge-arbitre (@UmpireAuditor) 15 octobre 2021

Où il est tombé

Le résultat

Kris Bryant au lieu d’aller au premier but avec des balles a fini par être retiré sur des prises.

Ce n’est pas là que ça tombe…

Sinon, où passe la balle, c’est ce qui est communément dit au baseball.

