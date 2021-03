« Je voudrais marquer beaucoup plus »

15 mars 2021 à 20:45 CET

Daniel Guillen

L’attaquant de la Lazio, Ciro Immobile, a souligné qu’il avait l’intention de continuer à élargir ses statistiques de score dans les saisons à venir dans une interview pour La Gazzetta dello Sport: « Tout le monde dans le football a son moment et le mien est venu la saison dernière. Mon prochain objectif? Peut-être gagner un autre Soulier d’Or … « . L’international italien a remporté le Soulier d’Or de la saison 2019/20 avec 36 buts en Serie A, deux de plus que son poursuivant immédiat, le Polonais Robert Lewandowski. Dans ce parcours, leurs effectifs ont été considérablement réduits et l’Italien inscrit à ce stade un total de 14 buts, ce qui le place en 24e position avec 28 points. Le leader actuel est Lewandowski, avec 64 points et 32 ​​points dans son compte.

Sur le rôle que jouera l’équipe italienne dans le prochain Championnat d’Europe, l’attaquant est convaincu que Mancini peut aller loin: « Avec Mancini, nous faisons un travail fantastique. L’équipe est forte, même s’il y a beaucoup de jeunes joueurs. Nous pouvons bien faire au Championnat d’Europe. ». Les records de buts de Ciro Immobile avec l’équipe nationale ne sont pas similaires à ceux enregistrés au niveau du club: «J’ai encore 10 buts, c’est vrai. Peut-être que j’en marque tellement dans les clubs que plus tard, j’arrive en équipe nationale et je suis à court de poudre. Je voudrais marquer plus » .

Interrogé sur son étape dans Dortmund, où ne correspondait pas tout à fait ou n’a pas fourni les performances attendues, Ciro Immobile était clair: « Arriver en tant qu’héritier de Lewandowski, en plus de prendre la place de Klose dans la Lazio, est déjà impossible depuis le début. Miroslav et Robert sont pour moi de véritables idoles; il est inutile de faire des comparaisons: J’ai toujours essayé de construire mon propre chemin vers le succès« . » En Allemagne comme en Espagne, je n’ai pas obtenu autant de résultats qu’en Italie, mais dans les deux cas, j’ai eu des expériences et des cultures connues qui ils m’ont aidé à grandir« , a reconnu l’attaquant.

Une relation moins intense avec le but

Les anciens Séville, Dortmund ou Juventus ont réduit leur nombre de buteurs cette saison. Alors que la Lazio se bat pour les positions européennes au Calcio, l’Italien, bien qu’il ait inscrit cinq matchs consécutifs sans voir la porte, est toujours vital: a marqué dans 14 des 27 matchs joués jusqu’à présent. Et il ajoute cinq autres Ligue des champions, où le Bayern l’a sur les cordes en huitièmes de finale. À ce stade la saison dernière, Ciro Immobile avait inscrit un total de 25 buts.