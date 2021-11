Je voulais acheter un Google Pixel 6, mais cela m’a arrêté

Eric Zeman / Autorité Android

J’ai des opinions controversées sur la gamme de téléphones Pixel de Google. Historiquement, j’ai été déçu par la sortie des smartphones de Google. Depuis le premier Pixel jusqu’au Pixel 5, il n’y en a pas eu un que j’ai vraiment voulu acheter. La série Google Pixel 6, cependant, est autre chose. Pour la toute première fois, j’ai non seulement pensé à acheter un Pixel pour moi-même, mais j’ai même pensé à en pré-commander un le jour du lancement.

Entre les deux téléphones, je voulais le Pixel 6 vanille. Pourquoi pas le Pro, demandez-vous ? Eh bien, ce que j’ai le plus aimé du Pixel 5 (ainsi que de mon pilote quotidien actuel, le Samsung Galaxy S21), c’est sa taille et son poids. Je ne veux pas que mon téléphone soit lourd comme une brique et de la taille d’une petite tablette, et je pensais que le Pixel 6 serait plus petit et plus léger que le modèle Pro.

Cependant, j’ai eu la chance d’avoir un peu de temps avec le Google Pixel 6 avant son lancement. Dès que j’ai tenu le téléphone dans ma main, j’ai réalisé que je ne passerais pas cette pré-commande. C’est parce que Google a abandonné ses ambitions de petit facteur de forme pour la série Pixel 6. Non seulement le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ont une taille et un poids similaires, mais ils sont également tous deux d’énormes téléphones.

Alors, est-ce encore une année que je n’embarque pas dans le train Pixel ? Pas nécessairement. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons de la taille de ces téléphones.

Série Google Pixel 6 : tout le temps énorme

Google Pixel 6 contre Samsung Galaxy S21 Ultra

Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir la taille du Google Pixel 6 par rapport au Samsung Galaxy S21 Ultra. Comme vous pouvez le voir, le « plus petit » Pixel 6 n’est que légèrement plus court que le plus grand téléphone Galaxy S21 de Samsung. Si vous êtes curieux, le Pixel 6 Pro n’est qu’un poil plus court que le Galaxy S21 Ultra.

Le poids n’est pas très différent non plus. Le Pixel 6 pèse 207 g tandis que le Pixel 6 Pro pèse 210 g. Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra enregistre 227 g. Évidemment, le téléphone Samsung est nettement plus lourd, mais ce sont toutes des dalles très lourdes.

Si vous voulez un téléphone léger et convivial, la série Pixel 6 n’est pas pour vous.

A noter également que le Galaxy S21 Ultra, bien que plus lourd, répartit son poids de manière plus homogène. Les téléphones Pixel 6 portent la majeure partie de leur poids dans la barre de caméra géante, ce qui crée une expérience très lourde. Le Galaxy, en comparaison, n’a pas de point distinctement lourd.

L’essentiel ici est que quel que soit le Pixel que vous utilisez, vous obtiendrez un appareil énorme et lourd. Cela me rend triste. Je comprends que la plupart des gens ne sont pas comme moi et apprécient les énormes téléphones Android – les chiffres de vente l’ont prouvé. Mais Google avait fait tellement de progrès avec les téléphones plus petits, en particulier avec le succès fulgurant du Google Pixel 4a. Il est décevant pour moi de voir cette tendance – qui a également eu un impact sur le plus grand Pixel 5a – se terminer avec le lancement de la famille Pixel 6. Malheureusement, les acheteurs de Pixel n’ont désormais que deux options : énorme ou plus énorme.

Alors, est-il toujours hors de question d’acheter le Pixel 6 ?

Pendant ma courte période d’utilisation du Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, je suis reparti avec une conclusion solide : le Pro est le modèle que je voudrais obtenir. Considérant qu’il a fondamentalement la même taille et le même poids que le Pixel 6, il n’y a pas grand-chose pour m’attirer vers le modèle standard du point de vue de la conception.

Cela étant dit, le Pixel 6 offre deux avantages distincts qui ne peuvent être ignorés : un écran plat et un prix près de 33% inférieur à celui du Pro. Cependant, les côtés incurvés du Pixel 6 Pro sont de bon goût et je pense que le coût supplémentaire en vaut la peine pour les avantages tels que l’affichage plus rapide et plus net, une caméra zoom et des composants internes améliorés, donc ces facteurs ne me font pas changer d’avis. Cependant, vous pourriez vous sentir différemment.

Je n’ai toujours pas commandé le téléphone. Même si je le voulais, les deux appareils sont si demandés que je ne saurais même pas quand ni où j’en aurais un. Je pourrais éventuellement décider de mordre la balle et d’en attraper une. Je ne sais tout simplement pas si je suis prêt à recommencer à avoir un énorme téléphone dans ma poche.

Peu importe ce que je finis par faire, le fait demeure que je vouloir un téléphone Pixel. C’est quelque chose que je n’ai pas pu dire depuis cinq ans qu’ils sont disponibles. Je suis assez excité à ce sujet car c’est quelque chose avec lequel je me bats depuis très longtemps. J’espère juste que chaque fois que le Pixel 7 arrivera, il sera livré avec un modèle légèrement plus petit pour contrebalancer les grands garçons.