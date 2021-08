“Je voulais des madrazos” – Les Nouvelles de Chihuahua – Entrelíneas

in

Eduardo Yáñez a parlé de la gifle qu’il a donnée à un journaliste de ‘El gordo y la flaca’, sur un tapis rouge à Los Angeles.

L’acteur mexicain Eduardo Yáñez a rappelé le moment et a expliqué les raisons qu’il avait pour frapper le journaliste. Il a assuré qu’il n’était pas désolé et qu’à ce moment-là il voulait des « madrazos ».

“Il y a une ligne très spéciale dans les sentiments d’un être humain”: Eduardo Yáñez

Eduardo Yáñez a été invité sur la chaîne YouTube de Yordi Rosado, où il a abordé la question de la gifle controversée du journaliste sur un tapis rouge.

La gifle qui a été donnée en 2017 par l’acteur mexicain, a déclenché une série de commentaires sur la façon d’être d’Eduardo Yáñez et ses prétendus problèmes d’attitude.

Cependant, le Mexicain a mentionné qu’il existe pour lui une “ligne très spéciale dans les sentiments d’un être humain”.

Il a expliqué que, de son point de vue, c’est une chose d’être un bon journaliste et une autre de demander à gagner plus d’argent et de followers.

“Ce que tu fais me baise, je connais de vrais journalistes et ils savent aborder le sujet avec respect, ils te laissent désarmé et tu dois juste répondre avec le même respect.”

Eduardo Yáñez a rappelé qu’à ce moment-là, il avait un moment très controversé avec son fils, qui a été interrogé par le journaliste.

Eduardo Yáñez dit que le journaliste “a découvert quelque chose dont il ne savait pas qu’il se trouvait à l’intérieur”.

De même, Eduardo Yáñez a assuré que la gifle qu’il a donnée au journaliste était la seule altercation qu’il aurait eue avec la presse.

“La plupart du temps, je n’ai jamais eu de problème avec eux… à partir de 40 ans au milieu, 3 fois j’ai eu des combats”.

En outre, il a déclaré avoir un problème avec les “médias de spectacle tabloïd”, car il considère qu’ils “subjuguent” l’acteur.

Au moment où il a frappé le journaliste, Eduardo Yáñez a mentionné qu’il était devenu complètement “en noir, je voulais des madrazos”.

“J’ai essayé et je lui ai quand même demandé d’être moins irrespectueux, j’ai même essayé de partir et il a insisté, car c’est ainsi qu’il est arrivé là-bas.”

Il a dit qu’à l’heure actuelle, il ne ressentait aucun problème pour le coup d’État, mais qu’il était désolé pour ceux qui l’avaient embauché.

“Je suis rentré chez moi en me sentant comme un cafard, j’ai appelé Guillermo Arriaga, il m’a dit que je devais présenter des excuses, car malgré mes raisons, ce que j’ai fait n’était pas bien.”

Enfin, Eduardo Yáñez a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir giflé le journaliste et a reconnu qu’à partir de ce moment, il se sentait mal à l’aise avec la presse.