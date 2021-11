«Je voulais juste qu’il arrête de poignarder mon frère; J’ai vu que j’allais le tuer »

22/11/2021 à 08:03 CET

Ignacio Cabanes

Le plus jeune des trois frères arrêté et emprisonné en juin dernier pour d’avoir tué à coups de machette un voisin du quartier Esperanza de Valence a reconnu devant le juge qui instruit l’affaire être le seul auteur de la mort d’Edgar T. G., 41 ans, exonérant ainsi ses deux autres frères, dont la participation au crime n’est entièrement créditée ni par des témoins ni par des preuves ADN. « Je voulais juste qu’il arrête de poignarder mon frère, j’ai vu qu’il allait le tuer », a affirmé Aarón GT, 27 ans, jeudi dernier lors de sa déclaration.

Les trois accusés, qui restent en prison provisoire, ont rapporté pour la première fois devant le Tribunal d’Instruction numéro 19 de Valence leur version de la événements survenus le 24 juin, car lorsqu’ils ont été traduits en justice à leur époque, ils ont fait usage de leur droit de ne pas témoigner. Selon leurs témoignages, c’est la victime elle-même, aux antécédents infinis – il a eu jusqu’à dix réquisitions en vigueur – qui a d’abord attaqué l’un d’entre eux, Basilio GT, 38 ans, lorsqu’il est descendu pour réprimander son voisin pour avoir jeté dans la rue les biens qu’ils avaient sur le palier de la ferme préparés pour la vente sur les marchés.

La version médium des trois frères, qui coups de couteau à l’épaule et à la poitrine, c’est que dès qu’il est allé lui dire de laisser la jonque là où ils étaient, et sans dire un mot, il a sorti un couteau de cuisine et l’a attaqué « en exhibant son caractère violent », selon les policiers eux-mêmes dans leur rapport . . . Un colocataire du défunt a déclaré aux agents du groupe Homicide de la Police nationale qu’Edgar avait l’habitude de porter des petits couteaux cachés dans des poignets orthopédiques et a identifié l’un des couteaux intervenus, propriété du défunt.

Outre ce couteau de cuisine, retrouvé sur les lieux du crime, typique d’un film de Tarantino, la police est intervenue sur deux autres armes blanches qui auraient été utilisées dans le meurtre, dont une grosse machette. Le rapport ADN effectué sur les deux couteaux homicides présumés, trouvés dans la maison où Aarón réside avec son frère aîné et sa famille – où la police est également intervenue d’autres armes de collection – détermine qu’il n’y a qu’un profil génétique dans les poignées du plus jeune de les trois frères, qui a maintenant avoué être l’auteur matériel des blessures que le défunt présentait.

La mère, témoin direct

L’affaire comprend également la déclaration de la mère de l’accusé, témoin direct des événements, puisque selon ce qu’elle a dit à la police, elle est descendue sur le palier juste après son fils Basilio. La femme dit qu’elle a essayé de se débarrasser de son agresseur, mais il l’a poussée et l’a jetée au sol. « Qui le tue, qui le tue, porte un couteau ! », a crié la mère.

C’est en entendant ces appels à l’aide que le plus jeune des frères est descendu armé d’une machette et d’un couteau et a frappé à coups de machette l’homme qui tentait de tuer son frère, toujours selon sa version.

L’aîné des frères a déclaré devant le juge que lorsqu’il a réussi à descendre – il a des problèmes de mobilité – la victime était déjà allongée morte au sol, « il ne bougeait pas », a-t-il répondu aux questions du parquet. Son frère Aaron était « hors de lui sur lui » et qu’il l’a pris pour le repousser. En effet, ce troisième prévenu, qui est lui aussi toujours en prison, n’avait aucune trace de sang sur ses vêtements ni aucune blessure de combat. De plus, le petit espace dans lequel l’attaque a eu lieu, environ huit mètres carrés, rend très difficile pour quatre personnes d’avoir un affrontement au couteau et à la machette en même temps.