« Je voulais laisser passer Hamilton et il ne voulait pas me dépasser »

12/05/2021 à 22:54 CET

.

néerlandais Max verstappen (Red Bull), leader de la Coupe du monde de Formule 1, qui a terminé deuxième du Grand Prix d’Arabie saoudite, a déclaré à Djeddah, à propos de l’incident controversé dans lequel il a joué lorsqu’il a dû reprendre sa place en anglais Lewis Hamilton (Mercedes), vainqueur ce dimanche, qu’il « voulait le laisser passer », mais que le septuple champion du monde britannique « ne voulait pas » « le dépasser ».

« C’est une course dans laquelle il s’est passé des choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord. Mais c’est comme ça »; a déclaré, après l’épreuve chaotique, folle et controversée menée à Djeddah, sur les bords de la mer Rouge, Verstappen ; qui ajoute les mêmes points que Hamilton (369,5), mais continue de mener en comptant neuf victoires cette année, une de plus que le capitaine de Mercedes, avec qui le titre se jouera dimanche prochain à Yas Marina, lieu du Grand Prix d’Abou Dhabi. , le dernier de la saison.

« J’ai essayé de tout donner sur la piste, mais il n’était pas clair si les pneus tiendraient jusqu’au bout », a déclaré ‘Mad Max’, appelé à témoigner, avec l’Anglais, devant les commissaires sportifs, après la course. À propos de l’incident, le pilote néerlandais a souligné. « Je voulais le laisser passer et il ne voulait pas me dépasser. Et nous nous sommes touchés. »

« Je ne comprends pas ce qui s’est passé à ce moment-là », a-t-il expliqué, quelques instants après être sorti de la voiture, Verstappen, qui a quitté la cérémonie du podium tendue tôt sur le circuit de Djeddah.

« Maintenant, nous sommes à égalité et il est clair que la Coupe du monde se décidera là-bas », a déclaré la jeune star néerlandaise, évoquant la dernière course de l’année, dimanche prochain dans la capitale des Émirats arabes unis. « Nous espérons passer un bon week-end à Abu Dhabi », a-t-il déclaré. Verstappen après avoir terminé deuxième de l’avant-dernière course de l’année.

Le Néerlandais a reçu le prix du « pilote du jour » des fans. « Heureusement, les fans sont clairs sur ce qu’est la course, car ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable. J’essaie juste de courir et ce sport ces jours-ci est plus une question de pénalités que de course. Pour moi, ce n’est pas la Formule 1 », a-t-il déclaré.