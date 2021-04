« Je voulais réaliser mon rêve d’avoir le maillot de Cristiano Ronaldo, mais il a refusé »

04/06/2021

Daniel Guillen

Le milieu de terrain de l’Atalanta, Robin Gosens, a révélé que Cristiano Ronaldo était réticent à lui donner sa chemise à la fin d’une cravate Coppa, comme il le raconte dans son livre Rêver en vaut la peine: « Après le coup de sifflet final, je me suis approché de lui et je ne suis même pas allé avec le public pour fêter ça. Je lui ai demandé: ‘Cristiano, tu peux changer de maillot?’. Il ne m’a même pas regardé et a juste dit non. . »

L’Allemand, arrivé à Atalanta à l’été 2017, a reconnu dans ses mémoires que senti embarrassé après ce curieux incident: « Tu sais ce moment où quelque chose d’embarrassant t’arrive et tu regardes pour voir si quelqu’un l’a remarqué? J’ai juste ressenti ça et j’ai essayé de le cacher ».

Gosens et Cristiano Ronaldo ils se retrouveront fin mai en finale de la Coppa Italia. L’Atalanta et la Juventus, qui sont dans le feu de l’action pour accéder aux quatre places qui accordent le billet pour la Ligue des champions, Ils seront mesurés aux Jeux olympiques de Rome pour rencontrer le champion de la coupe et succéder à Naples. Les besoins de l’équipe d’Andrea Pirlo invitent à penser que pour Cristiano Ronaldo ce sera un match à vie ou à mort.

Dans le cadre d’une élimination rougissante

L’anecdote racontée par le milieu de terrain germanique, qui s’est entraîné dans son pays d’origine et est passé par le football néerlandais avant de faire le saut vers l’Italie, est encadré dans une défaite rougissante dans la Coppa Italia. En 2019, Atalanta de Gasperini a éliminé la Juventus 3-0 avec une grande supériorité dans le jeu et dans le résultat.