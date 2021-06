29/06/2021 à 13:05 CEST

Espagne Vous connaissez déjà les 22 joueurs qui feront partie de votre équipe pour tenter de remporter la médaille d’or aux JO de Tokyo. La Fédération ont annoncé ce mardi les footballeurs choisis, parmi lesquels se trouvent les azulgranas Pedri, Mingueza et Eric Garcia, bien que le Barça parlera avec l’entité présidée par Luis Rubiales afin que le premier n’assiste pas au rendez-vous finalement. Suite à l’annonce de la liste, Luis de la Fuente a comparu devant les médias pour justifier toutes les décisions qu’il a prises et analyser l’actualité du ‘rouge’, classé pour les quarts de finale de l’Eurocup.

L’entraîneur de l’équipe espagnole des moins de 21 ans a en effet assuré qu’il attendait la performance des hommes de Luis Enrique dans la compétition continentale. augmenter le nombre de fans qui suivront l’équipe pendant les Jeux Olympiques, qui « sera la suite de l’Eurocup & rdquor ;. « Tout le monde suit les Jeux, en particulier le football, qui a des racines plus populaires. J’espère que l’absolu gagnera l’Europe et qui nous aide à recevoir plus de soutien& rdquor;, a ajouté.

Sur la liste, composée de “joueurs d’une grande valeur pour le présent et l’avenir du football espagnol & rdquor;, De la Fuente a expliqué que” nous avons attendu la fin & rdquor; pour le faire. Il s’agit de 22 soldats, quatre de plus que ce qui est autorisé, bien qu’« il y ait une requête et une demande de plusieurs fédérations pour augmenter le nombre & rdquor;. “Nous avions parlé d’intégrer des joueurs de l’équipe senior. Dans ces cas, vous devez bien travailler pour trouver un équilibre et développer une liste équilibrée. Je voulais récompenser les joueurs qui nous ont emmenés aux Jeux& rdquor ;, a fait valoir avant de relever que “la disposition de tous les clubs espagnols a été exceptionnelle & rdquor ; :” Les équipes étrangères ne sont pas obligées et ont pris leur droit. Il y a des joueurs qui sont laissés de côté qui pourraient être avec nous& rdquor ;.

En plus de commenter qu’il n’a pas appelé Sergio Ramos pour justifier son absence, car “je n’ai pas considéré qu’il devrait avoir un comportement particulier avec qui que ce soit”, l’entraîneur olympique a apprécié que attend de Ceballos, Asensio et Merino qu’ils contribuent « ce qui leur correspond, ancienneté et expérience & rdquor ;, bien que la clé du succès consistera, selon son jugement, à « construire un groupe solidaire, d’une famille& rdquor ;. Interrogé par Unai Simón et son match contre la Croatie, De la Fuente a souligné sa « réaction extraordinaire et impeccable & rdquor; et a félicité le “Force, intégrité et intégrité & rdquor; qui a toujours dans un objectif “très compliqué & rdquor; tout comme l’Athletic Club.

Sur le plan personnel, le technicien riojanais s’est montré « Très fier de représenter mon pays aux Jeux Olympiques & rdquor;, “Le rêve de tout athlète & rdquor;. « C’est une énorme responsabilité, mais le bonheur dépasse tout cela. je suis privilégié pour avoir représenté mon pays dans cette nomination & rdquor;, a-t-il condamné.