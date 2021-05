“Je vous assure que Mbappé va rester”

24/05/2021 à 13h45 CEST

Le Paris Saint-Germain a terminé la saison sans pouvoir soulever ni la Ligue des champions, ni le championnat. Après le renouvellement de Neymar, il reste à savoir quel sera l’avenir de son autre star, Kylian Mbappé.

Destiné par le Real Madrid parmi tant d’autres, le Français n’a pas encore renouvelé avec le PSG, mais son propriétaire, Nasser Al-Khelaïfi, Il est convaincu qu’il le verra habillé comme la capitale pour une saison de plus.

Après la victoire de son équipe à Brest, le président parisien s’est adressé aux médias et s’est montré très énergique à propos de Mbappé dans des déclarations à Canal +.

«En aucun cas Mbappé ne va. Je vous assure qu’il restera. Il est et restera un joueur 100% PSG. Il veut rester et ne va nulle part. Je ne suis pas du tout préoccupé par son avenir “, a déclaré Al-Khelaïfi.” Nous sommes un projet ambitieux pour le moment et nous le serons financièrement cet été. Mbappé est français et parisien. “

Lorsqu’on lui a demandé si le club et le joueur avaient été bloqués pour négocier son renouvellement, Al-Khelaïfi a démenti le major: “Non, nous ne sommes pas du tout bloqués. Nous sommes très calmes, très détendus.”.

L’attaquant français a reçu le prix du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, et pour sa part, il a dit que ce qu’il voulait “c’est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, qu’il y a un projet solide autour de moi. Cela est le plus important. Le projet sportif est primordial.