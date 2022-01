‘Je vous en prie!’ Galloway « implore » la reine de retirer le titre de chevalier de Blair et soutient la pétition | Politique | Des nouvelles

George Galloway, l’un des critiques les plus féroces de Tony Blair, a attaqué la reine pour avoir donné à l’ancien chef du parti travailliste un titre de chevalier et lui avoir décerné l’Ordre le plus noble de la Jarretière – un honneur décerné uniquement à la discrétion du monarque. M. Galloway a prononcé un discours cinglant contre la famille royale et a déclaré que la décision de la reine ne faisait qu’ajouter à une longue liste de scandales qui ont englouti l’institution avant d’expliquer pourquoi le Royaume-Uni n’en avait pas besoin. M. Galloway a également promis d’obtenir une pétition populaire, qui a recueilli près de 500 000 signatures, appelant à ce que le titre de chevalier de Sir Tony soit ramené à un million au cours d’un monologue passionné.

S’exprimant dans ses talk-shows Mother of All, M. Galloway était furieux de la nouvelle de la chevalerie et a déclaré que cette décision montrait à quel point la monarchie était dépassée et déconnectée.

Il a dit à son auditoire : « Je vous supplie, Votre Majesté, je vous supplie, de vous détourner de cette action désastreuse.

« Je vous en supplie, je vous supplie de vous détourner de cette voie désastreuse qui n’apportera de bien à personne, encore moins à vous et à votre monarchie.

« N’avez-vous pas vu les sentiments des gens de votre Commonwealth ? En Afrique, en Australie, au Canada, dans les Caraïbes, n’avez-vous pas vu ce que les gens ressentaient face au crime terrible de l’invasion et de l’occupation subséquente de l’Irak ?

« Ne nous voyez-vous pas, Votre Majesté ? Ne nous entendez-vous pas, Votre Majesté ?

« Je vous promets, tant que Dieu me donnera du souffle, je chercherai à rassembler un million de signatures sur cette pétition. Et je demande à tous ceux qui regardent et écoutent aujourd’hui. Pas seulement de la signer, mais de m’apporter aussi 10 autres signatures . »

M. Galloway a également accusé la reine d’être déconnectée et qu’elle devrait retirer le titre pour regagner la confiance de ses sujets.

Le commentateur politique et militant s’est également adressé à l’enquête Chilcot, qui a conclu qu’il n’y avait « aucune menace imminente » pour justifier l’invasion de l’Irak et qu’elle avait été menée sur la base de « renseignements défectueux ».

Sir John Chilcot a déclaré qu’il ne croyait pas que Tony Blair était « droit avec la nation ».

L’Ordre le plus noble de la Jarretière est décerné uniquement à la discrétion du monarque, tandis que d’autres chevaliers sont souvent discutés au sein des comités et présentés à la reine.

Seuls le monarque, le prince de Galles et pas plus de 24 membres vivants sont autorisés à être membres.

La baronne Valarie Amos a également reçu le prix et rejoindra Sir John Major et d’autres.

Sir Tony a commenté sa nomination : « Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

Sir Lindsay a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: » Quoi que les gens puissent penser, c’est l’un des emplois les plus difficiles au monde et je pense que c’est respectueux et que c’est la bonne chose à faire, que ce soit pour Tony Blair ou pour David Cameron . Ils devraient tous se voir offrir cette chevalerie lorsqu’ils auront terminé leur mandat de Premier ministre…

«Je dirais que si vous avez été premier ministre de ce pays, je pense que le pays devrait reconnaître le service qu’il a rendu.

« Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de la position qu’ils ont occupée dans ce pays : il s’agit de la position et c’est le respect que nous montrons à ces personnes qui ont dirigé ce pays.

« Et je pense que c’est un hommage approprié au travail qu’ils ont effectué. »