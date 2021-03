« Je vous recommande de valoriser Dortmund et de ne pas faire comme Dembelé »

25/03/2021

À 20:33 CET

Daniel Guillen

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Matthias sammer, a informé Erling Haaland, star de l’équipe, de son départ du football allemand et a fait une comparaison avec Ousmane Dembélé pour le journal BILD: « Dembélé est allé trop tôt à Barcelone. Haaland est bien avancé dans son développement, mais il n’est pas encore terminé ».

L’ancien footballeur de l’Inter ou de Stuttgart, entre autres, a reconnu les vertus du norvégien, mais a souligné que c’est peut-être trop tôt pour faire le saut final à l’un des plus grands du football européen: « Je recommande à Haaland de voir la valeur du Borussia Dortmund. Le club lui a donné beaucoup. De là, vous ne pouvez aller que dans une poignée de clubs. Quand il passe à l’étape suivante, il doit être un joueur parfait et fait. » « C’est très, très bon, mais il doit encore s’améliorer sur certains détails. », a-t-il reconnu.

L’Allemand a utilisé les cas de Robert Lewandowski ou d’Ousmane Dembélé, qui a également excellé à Dortmund pour faire le saut plus tard, pour conseiller le Norvégien: « Lewandowski était un joueur fait quand il est allé au Bayern. C’était clair: il a sauté directement dans la formation de départ. De l’autre côté, nous avons Ousmane Dembélé, parti trop tôt pour Barcelone. Haaland est bien avancé dans le développement, mais pas encore terminé« .

Le Norvégien a un ADN marquant

Erling Haaland est l’un des attaquants les plus prometteurs du football européen. Son impact en Bundesliga a été énorme: L’international norvégien a marqué 49 buts en 49 apparitions pour l’élastique du Borussia Dortmund. Cette saison, l’ancien de Salzbourg a inscrit 33 buts toutes compétitions confondues et 21 en Bundesliga. Avec Lewandowski, il joue dans l’un des duels marquants les plus importants au niveau des clubs. Le Polonais a marqué 42 cette saison et en Bundesliga un total de 35.